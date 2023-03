Ivan Rota per Dagospia

guendalina tavassi

Si dice che Arisa abbia avuto una collaboratrice che poi, essendosi innamorata di lei, sarebbe diventata la sua stalker: l’avrebbe seguita in tutti i luoghi , in tutti i laghi sino a quando come per magia ha smesso. Da poco però la ragazza dai capelli gialli sarebbe tornata all’attacco .

Guendalina Tavassi sotto le lenzuola. “E’ insaziabile a letto”, giura Federico Perna a Le Iene. Facciamo l’amore 4 volte al giorno. Abbiamo circa 28 rapporti a settimana e il posto più strano in cui lo abbiamo fatto è stato in treno. Solo una volta non è andata come sarebbe dovuto, ma quel giorno avevo la febbre molto alta”

poppy delevingne e costantino alessio di grecia

Costantino Alessio di Grecia, nipote ventiquattrenne dell'ultimo sovrano ellenico era stato fotografato in atteggiamenti intimi a Londra, con una donna più grande di lui e non nobile: parliamo della trentaseienne Poppy Delevingne, attrice, socialite e modella, e sorella della svalvolata top model Cara. Ora è ufficiale: sono una coppia. Costantino Alessio ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di Poppy, sorridente, in un luogo esotico.

sophie codegoni 6

La “raffinata” guerra delle mutande: dieci giorni orsono Sophie Codegoni aveva risposto a Soleil Sorge in merito ai suoi costumi da bagno: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo ignorando il fatto di essere solo il buco del culo”. Le due hanno ognuna una linea di costumi praticamente uguali, ma la Codegoni dice: “Io devo dire che non si finisce mai di imparare perché sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non credevo che li avesse inventati Soleil”, e quest’ultima risponde che i costumi da bagno sono nati nel 1800…

Continua la telenovela di Heather Parisi. Ecco cosa ha detto sulla collega Lorella Cuccarini , amica e nemica, fuorionda a Belve sperando di non essere sentita: “Non siamo più in onda no? […] Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, non c’è. No perché la mangio viva, la mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su. Ah oddio mi sono dimenticata di dire la cosa più importante “shes’s a tall glass of water” mi sono dimenticata. No perché mi chiedevi di lei e per me è una tall glass of water. Cosa vuol dire? Sì è un bicchiere alto di acqua, liscia e alta”. Sul bicchiere non si è capito cosa volesse dire.

sophie codegoni

La cantante israeliana Noa con lo stilista Jamal Taslaq , gli attori Manuela Arcuri e Dan McVicar, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, il cantautore Erminio Sinni e la conduttrice Luana Ravegnini, sono tra gli ospiti di “Paradise 2023 – La finestra dello showbiz” in onda su Rai2 in seconda serata da stasera. É la prima di dodici puntate del ‘late night show’ di Pascal Vicedomini dedicato ad arte, spettacolo, cultura e life-style.

Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia in studio al Grande Fratello Vip per decretare la seconda finalista: è Micol. La Fiordelisi è stata la prima a rientrare nella casa e gli inquilini credevano fosse l’ennesimo scherzo sino a quando Alfonso Signorini non ha confermato il tutto.

soleil sorge

Stefano Fiordelisi non ha preso bene che la figlia non fosse in finale e ha postato su Instagram queste parole un poco ermetiche: “Ragazzi non votiamo più. Lo chiedo per la salute di Antonella. Sì ragazzi non votiamo più… A giudizio della signora in studio sarebbe educata chi prende a sputazzare la foto di un altro concorrente.Poi vi racconterò tutto…Si sta vendicando”. La signora in studio…

…é Orietta Berti che effettivamente é sempre andata contro la Fiordelisi anche se dice di no: dopo averle dato dell’attrice, di una che finge, nella scorsa puntata, ieri sera la cantante dice di averla sempre spronata e aiutata. L’importante dovrebbe essere coerenti…

E il padre continua incazzato nero: “Cara Orietta, la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. Credo che invitare ogni volta Antonella in studio sia diventato un gioco crudele. Considerato poi che sta passando un periodo non facile a livello psicologico, vi chiedo, in caso di televoto flash di non salvare Antonella, per il suo bene..”

noa pascal vicedomini

Dopo essersi beccata dell’ invidiosa da quel gentleman di Edoardo Tavassi perchè piangeva in quanto la Incorvaia é in finale e lei no, Antonella Fiordelisi si é sfogata con Nikita e Andrea Maestrelli:”Questo è il primo e ultimo reality che farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta.Non ce la faccio più... Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”.

guendalina tavassi 3

Il GF Vip diventa deamicisiano con Andrea Maestrelli, rimasto orfano da piccolo, che riceve la visita dell’amato zio. Più “Ciranda de Pedra” l’incontro di Oriana Marzoli con la mamma Cristina che, tra le varie opinioni sulle dinamiche del gioco, dice: “Se Antonella e Nikita saranno delle rivali da temere in finale per Oriana? Io penso che Antonella è un grande personaggio, Nikita invece come concorrente non lo so… rispetto quelli a cui piace, ma a me non dice nulla. Come concorrente vedo più valida Antonella”.

Riavvicinamenti tra Nikita Pelizon e Luca Onestini? Gli altri “Vipponi” non ci credono. Lite per futili motivi tra gli ex amici Alberto De Pisis ( finalmente si é dato una mossa) e Oriana Marzoli che almeno si é goduta la cena con il suo Daniele Del Moro: i due hanno litigato e poi fatto pace piú di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in Casa Vianello..,

Scatenata Sarah Altobello :” Non sono più presente in studio al GF Vip per decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Ce ne sono 3 o 4 in studio di ex concorrenti. Si tratta di una decisione di Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio: non bestemmio e non dico parolacce”.

arisa

E prosegue predendosela con la grettezza di Edoardo Tavassi ( che di viso assomiglia sempre più a Fiorello) e ai suoi “adepti” : “Non mi sento di fare parte di quel gruppo rimproverato per la sciattezza verbale, di essere “adiacente” (!) a gente che dice cose come ‘le tue mutande puzzano di peschereccio di Anzio’. Queste sue battute low profile non mi facevano ridere”.

Quattro concorrenti sono in nomination: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi dovranno scontrarsi per un doppio verdetto. Il più votato sarà il terzo finalista, il meno votato sarà eliminato. Il tutto alla fine di una serata che ,dovendo seguire la nuova linea “casta e pura”, é risultata monocorde. Aspettiamo con ansia che alla Berti scappi un “cazzo”…

sophie codegoni sophie codegoni 1 sophie codegoni sophie codegoni soleil sorge soleil sorge soleil sorge sophie codegoni sophie codegoni