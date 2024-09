20 set 2024 10:06

"HAI FATTO I FIGLI SOLO PER POSTARLI, CHISSÀ CHE PENSERANNO QUANDO SARANNO GRANDI. FAI SCHIFO" - NUOVO ROUND DELLO SCAZZO CANORO TRA TONY EFFE E FEDEZ: IL RAPPER ROMANO HA PUBBLICATO LA CANZONE "CHIARA" E CI VA GIÙ PESANTE CON L'EX MR. FERRAGNI: "TI È RIMASTA ACCANTO NELLA MALATTIA, E QUANDO AVEVA BISOGNO TU SEI SCAPPATO VIA", "ERAVAMO INSIEME QUELLA SERA E LA COCAINA TI PIACEVA" - LA RISPOSTA DI FEDEZ: "PICCOLO GANGSTA NON TI HANNO INSEGNATO IN STRADA CHE I BAMBINI NON SI TOCCANO?" - E ARRIVA LO SBROCCO DI CHIARA FERRAGNI: "FATE QUELLO CHE VOLETE, MA LASCIATE TUTTI IN PACE ME E I MIEI FIGLI…" - VIDEO