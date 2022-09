"HALLELUJAH"! UN INNO, UN REBUS, UNA STORIA: E' USCITO IL DOC CHE RACCONTA IL TORMENTONE DEI TORMENTONI - LEONARD COHEN LAVORO’ ALLA CANZONE PER DIECI ANNI. LA SCRISSE E LA RISCRISSE. QUANDO FINALMENTE LA INCISE, LA CASA DISCOGRAFICA BUTTÒ L'ALBUM. CHI L'AVEVA PRODOTTO FU CACCIATO. USCÌ ANNI DOPO, CLANDESTINAMENTE, PER UN'ETICHETTA MINORE. LA INIZIO’ A CANTARE JEFF BUCKLEY. MA FU UN ORCO ANIMATO, SHREK, A TRASFORMARE LA CANZONE IN UN... - VIDEO

Gabriele Romagnoli per repubblica.it

hallelujah leonard cohen, a journey, a song

La canzone più misteriosa, fraintesa e longeva forse di tutti i tempi: Hallelujah di Leonard Cohen. Un inno, un rebus, una storia. E' uscito in America un documentario che la racconta. Cohen la scrisse e riscrisse per otto anni. Lavorò a ogni parola, ogni mattina al risveglio. Quando finalmente la incise, la casa discografica buttò l'album. Chi l'aveva prodotto fu cacciato. Nessuno la sentì.

Uscì anni dopo, clandestinamente, per un'etichetta minore. Lui cominciò a cantarla, ma in una versione laica, con un testo differente. Poi avvennero cose. La riprese John Cale. La portò al successo Jeff Buckley. Finì nella colonna sonora di Shrek. In tutti i talent show del pianeta. Cohen, tornato da sei anni in monastero, riprese a cantarla nella lunga tournée a cui fu costretto per recuperare i soldi, tutti i suoi soldi, che l'agente gli aveva rubato. S'inginocchiava, inclinava la testa, copriva il microfono con le due mani e partiva con la versione spirituale, quella vera.

hallelujah leonard cohen, a journey, a song

Hallelujah. L'hanno cantata negli stadi e ai funerali. Al tributo per un milione di morti di Covid e al Super Bowl. Hallelujah. Poteva essere una piccola e oscura canzone dimenticata. E guarda. Così è per ogni vita. Il valore emerge. Come, lo sa soltanto lui. Basta seguire, basta aspettare. Hallelujah.

Estratto dal "The Guardian"

Hallelujah è una delle canzoni più famose mai scritte, ma un nuovo film rivela che Leonard Cohen impiegò un decennio per perfezionarla. Sono trascorsi quasi 20 anni prima che un orco animato, Shrek, trasformasse la canzone in un successo clamoroso.

I creatori del documentario Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song, hanno avuto un accesso senza precedenti ai numerosi quaderni di Cohen, che mostrano la sua calligrafia scarabocchiata e le sue cancellazioni. "Abbiamo avuto la 'tacita benedizione' di Leonard non molto tempo prima della sua morte nel 2016", dice il co-regista Dan Geller.

jeff buckley hallelujah

(...) "Hallelujah è stata rivitalizzata da Shrek". Questo ha portato ad altre cover da parte di artisti del calibro di Kd Lang e Brandi Carlile. Hallelujah è diventata anche molto popolare nei talent show televisivi, con Alexandra Burke che ha vinto X Factor…

