"Quando i media hanno distorto la tua storia, è davvero bello poterla raccontare con le tue parole": così esordisce Meghan Markle, 41 anni, nella sua intervista esclusiva rilasciata alla rivista The Cut, che ha voluto la duchessa di Sussex protagonista del numero moda dell'autunno. Le foto sono patinate, ma il suo è un racconto sicuramente senza filtri, anche quando si tratta di parlare del marito Harry e del suo rapporto con i parenti: "Alcuni di loro non sono in grado di lavorare e vivere insieme", sembra abbia detto il principe a sua moglie, affermando anche con rammarico di aver "perso" suo padre, il principe Carlo. “Spero che tra loro non accada quanto successo a me con mio padre, ma è una decisione di Harry”, aggiunge Meghan, confermando l'esistenza di una profonda frattura tra l'erede al trono e il suo figlio secondogenito.

Chiedere la libertà finanziaria non era "reinventare la ruota", dice ancora la duchessa, confermando quindi che la loro decisione di lasciare il ruolo di reali senior sia stata ponderata: ''Tutto è accaduto solo perché... semplicemente esistendo, stavamo sconvolgendo la dinamica della gerarchia. Quindi ci siamo detti: 'Ok, va bene, andiamocene da qui'', confessa.

Meghan parla dal divano di casa sua, quella villa californiana tanto criticata per il suo costo esorbitante che agli occhi della giornalista Allison P. Davis appare un mix tra "una classica villa toscana, un vigneto di Napa e un curato country club di Beverly Hills", e durante la conversazione "una mano invisibile accende una candela all'acqua di rose firmata Soho House (il fondatore, Nick Jones, è un amico di "molto prima che conoscessi Harry", dice) e quel profumo riempie l'aria, mescolandosi ai toni gentili di una chitarra che suona il flamenco che arriva da un altoparlante".

Argomento della conversazione sono i dettagli della sua nuova vita: Harry ha trovato una squadra di polo a Santa Barbara; Archie e Lilibet stanno crescendo alla grande, il suo nuovo podcast, Archetypes, a soli due giorni dall'uscita ha spodestato Joe Rogan dalla cima della classifica dei podcast Spotify più amati negli Usa. Mentre Meghan parla, il piccolo Archie - "un vivace bambino di 3 anni con una serie di riccioli rossi identici a quelli di suo padre" - "entra nella stanza chiedendo a mamma di ascoltare il battito del suo cuore con uno stetoscopio giocattolo di legno".

Quanto ai nuovi progetti, Meghan rivela di essere pronta a tornare ad affacciarsi sui social network: "Vuoi sapere un segreto? Sto tornando... su Instagram." Dopotutto, scrive la giornalista di The Cut, dopo il suo fidanzamento con Harry, il controllo sul suo Instagram era solo "una delle cose cui Meghan aveva dovuto rinunciare, assieme al suo blog The Tig, alla libertà di tenere nel cassetto il suo passaporto e a quella di aprire la propria posta personalmente".

Le sarebbe piaciuto continuare a condividere la sua vita con le persone, ma l'amore per Harry era più forte: "È stato un grande cambiamento, un enorme cambiamento, passare da quel tipo di autonomia a una vita diversa", dice Meghan, che poi spiega cosa non le andasse giù, delle regole non scritte del rapporto tra stampa e famiglia reale: "Se vuoi pubblicare le foto di tuo figlio, in quanto membro della famiglia reale devi prima darle alla Royal Rota", ovvero un circolo ristretto di testate del Regno Unito. "Perché dovrei dare loro una foto di mio figlio, prima di poterla condividere con le persone che lo amano?".

Per il servizio di copertina della rivista, Meghan ha posando davanti a uno dei fashion photographer più richiesti del momento, Campbell Addy, che l'ha ritratta mettendo in risalto quelle lentiggini che in passato aveva difeso con orgoglio, chiedendo foto senza ritocco. Poche immagini sono state diffuse dalla rivista, molte rubate da account Instagram che le stanno impropriamente postando.

Osservandole, si nota che le scelte moda includono brand come Tory Burch (suo, l'abito di copertina, in tulle), Lanvin (suoi gli orecchini nella stessa foto, a bottone verde smeraldo), Bottega Veneta, Chanel, fino al tailleur bianco cui Meghan non ha voluto rinunciare nemmeno in questa occasione, dopo averne sfoggiati tanti nei mesi passati: firmato Proenza Schouler.

