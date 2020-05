"HO UNA MALATTIA INCURABILE AI POLMONI. HO I GIORNI CONTATI" - LA RIVELAZIONE CHOC DI IAN ANDERSON DEI JETHRO TULL CHE SOFFRE DI BRONCOPNEUMOPATIA CRONICA OSTRUTTIVA DA UN PAIO D'ANNI: "ME NE SONO FATTO UNA RAGIONE. SE RIMANGO IN UN AMBIENTE PRIVO DI INQUINAMENTO IN TERMINI DI QUALITÀ DELL’ARIA STO BENE. POSSO ANCORA CORRERE PER PRENDERE L’AUTOBUS…”

Da huffingtonpost.it

ian anderson 6

“Soffro di una malattia polmonare incurabile che mi è stata diagnosticata un paio di anni fa”. Ian Anderson, frontman e polistrumentista dei Jethro Tull, durante l’ultima puntata di “The Big Interview” - condotto dal giornalista Dan Rather e che andrà in onda oggi - ha rivelato al pubblico di soffrire di broncopneumopatia cronica ostruttiva.

Il musicista ha detto che si “sta curando” ma “i miei giorni sono contati, ormai me ne sono fatto una ragione. Se rimango in un ambiente privo di inquinamento in termini di qualità dell’aria sto bene”. Al momento, sembra che la malattia non stia influendo “sulla mia vita quotidiana: posso ancora correre per prendere l’autobus”.

ian anderson

Anderson crede che una delle cause che possono avere portato alla malattia è la continua esposizione alle esalazioni delle macchine del fumo: “Ho quelle che vengono chiamate esacerbazioni: ci sono periodi in cui quando ho un’infezione questa si trasforma in una grave bronchite e per due, tre settimane mi è davvero difficile uscire sul palco e suonare. Incrociando le dita, ad oggi sono 18 mesi che non ho esacerbazioni”.

ian anderson 5