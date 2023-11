"HO LA PROSTATA IN FIAMME", ESCLAMA UN FAMOSISSIMO OPINIONISTA TV DOPO UNA NOTTE IN UNA DARK ROOM. DI CHI SI TRATTA?

Alberto Dandolo per Dagospia

GIULIA DE LELLIS

Per caso c'è qualcuno che ha riconosciuto la influencer Giulia De Lellis nello spot di Real Time che annuncia il suo nuovo programma Amore alla prova? Se si, sarà stato solo per la voce. La conturbante Giulia infatti sembra abbia cambiato i connotati! Sarà merito del trucco, o forse del parrucco, o delle luci... sta di fatto che l'ex corteggiatrice di Uomini e donne, ora "competitor" di Chiara Ferragni in Fedez, pare una Bellucci formato petit! Quando si dice " la tv ti cambia" ..

E a proposito di influencer... Perché gli esagitati fans dei piccioncini Giulia Salemi - Pierpaolo Pretelli sono in allarme? Nonostante la coppia non sia (ancora) scoppiata i loro più accaniti estimatori versano lacrime temendo il peggio. Sono infatti in tilt perché hanno percepito freddezza e maretta tra i due. Il futuro della loro "unione"? Lo scopriremo solo vivendo...(e cliccando sulle loro pagine Instagram...)

Nel "nuovo" Pomeriggio 5 di Myrta Merlino c'è un autore che si occupa dei contenuti della seconda parte del programma che agisce in incognita o meglio, per interposta persona . Di chi si tratta? Ah, non saperlo. Ps: Carmelita D'Urso lo conosce molto, molto bene....

giulia salemi pierpaolo pretelli

Lady Toti (Giovanni), alias Siria Magri, in Mediaset ha sempre più potere. Da qualche tempo si è messa sotto la sua ala protettrice un talentuoso e noto autore gaio che la consiglia, indirizza e asseconda. Chi è?

"Ho la prostata in fiamme", questa la allarmante, clinica esclamazione di un famosissimo opinionista tv dopo aver trascorso una intera notte nella dark room di un super porcino e trucido "canyon" gay milanese a due passi dalla stazione centrale. Di chi stiamo parlando? Ah, saperlo...

giulia salemi 5

E a proposito di gays... Paolo Sassi, blasonato imprenditore della notte milanese (ha più locali che perizoma!) si scaglia contro Peppino Sala per la massiccia e costante presenza delle forze dell'ordine durante le notti di questi ultimi mesi nel quartiere frocione di Porta Venezia. "Questo tsunami di divise intimidisce i nostri clienti e li frena nelle loro legittime e legali libertà". Non ci sono più i gays di una volta... quando le divise eccitavano anziché inibire....

"Sono completamente bagnata! E siccome sono in diretta vado in onda così". L'equivoca affermazione è di Vira Carbone su Rai Uno nel suo programma “Buongiorno benessere”. La bionda conduttrice viene inondata di bianca schiuma durante un esperimento chimico finito male e si bagna tutta. La sua reazione ha eccitato i telespettatori più maliziosi e porcellini... (video)

PAOLO SASSI

Proprio non ce la fa il morigerato dirigente di Regione Lombardia ad andarsene subito a casa dalla moglie a fine giornata lavorativa! Dalle 19. 00 in avanti, ogni santo giorno, il potente e noto uomo delle istituzioni è infatti costantemente nei cessi della Stazione Garibaldi di Milano. Lo conoscono tutti, lo chiamano "Lo svuotatore". Chi è?

La conduttrice è disperata! Ce la sta mettendo tutta ma il suo programma non decolla! Lei, che in passato l'ha "messa" a disposizione a destra e pure a sinistra, non sa più cosa inventarsi. Riuscirà a risalire la china? Lo scopriremo solo vivendo...

giulia de lellis

Che rapporto c'è stato in passato tra Pino Insegno e l'ex olgettina Marystell Garcia Polanco? Non pensate subito male, tra i due c’era una grande amicizia

giulia de lellis 4 giulia de lellis marysthell polanco giulia salemi pino insegno il mercante in fiera giulia de lellis giulia salemi e pierpaolo pretelli marysthell polanco dopo l assoluzione al processo ruby ter giulia salemi pierpaolo pretelli salemi pretelli giulia salemi e pierpaolo pretelli marysthell polanco marysthell polanco marysthell polanco giulia de lellis