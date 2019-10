Barbara Costa per Dagospia

ilary blasi prima e dopo

“Ilary Blasi fai abbastanza schifo, le tue tette sono di gomma, le tue labbra sono due canotti! Secondo me il silicone ti è arrivato al cervello!”; “Ilary, io te vuless chiava’”; “Ilary sei bellissima, ma rifatevi voi e vediamo se il risultato è lo stesso”; “Ilary, sembri un trans burino! Di quelli che stanno a Tor di Quinto. Terribile!”; “State zitti, dietro questa grande donna c’è un grande uomo, Francesco Totti, quindi Ilary non si tocca!!!”.

ilary blasi prima e dopo

L’Italia è spaccata in due: Nord e Sud? No. Salvini vs. Renzi? Nemmeno. Greta ha ragione o porta sfiga? Non hai capito, non sono questi i veri problemi, la questione principale che anima 1 milione di follower, più un numero notevole di infoiati sparsi dentro e fuori dal web, è questa: Ilary Blasi, è rifatta sì o no? Da tale cruciale dilemma discendono sotto-temi non meno assillanti: Ilary era più bona prima? Come è oggi, ci attizza lo stesso? Di più? Di meno? Non dico da non dormirci la notte, ma da sbirciare e commentare sul suo profilo Instagram sì, eccome, Ilary vi posta pochi e selezionati scatti, ma ecco che, appena lo fa, l’Italia insorge.

ilary blasi parrucche

Ilary è esteticamente ed eroticamente divisiva, e infatti, lo avete visto, alla prima puntata di "Eurogames", quel lato B macché scoperto e stuzzicante parecchio, quei pantaloni scesi a pericolosamente scoprirle le natiche, e la foto così vestita subito da Ilary postata ha acceso i fan, e l’ala ultras più perplessa capitanata da Totti in persona, che ha video-preso in giro la moglie per l’outfit scelto.

ilary blasi ig 6

Ilary, in fatto di look non è la prima volta che osi troppo, e non secondo me, a me piaci sempre e specie quando indossi quei vestiti strambi, esagerati, trasparenti che ci vedi e bene l’intimo, gli stessi per cui secondo alcuni “ma 'ndo vai, così conciata, me pari 'na cubista”, insomma, quel body nero sgambato, chiapposo, stimolante fantasie le più bagnate, (“Ilary, te farei er cucchiaio”) non è piaciuto: “Ilary, sei una gran gnocca ma dammi retta: è 'na cafonata pazzesca”.

totti ilary blasi lato b

Ilary, vogliamo parlare dei tuoi capelli? Le extension bionde, “stile Panicucci, nooo”, “stai raggiungendo Donatella Versace, Ilary, te prego, fermate!”. Un giorno Ilary ha avuto l’idea di postare una sua foto accanto a una di Chiara Ferragni in cui sfoggiano la stessa acconciatura: inutile chiedere chi delle due è la migliore, non c’è gara, “vince Ilary”, “see… esse' bella come te, je piacerebbe, alla Ferragni”. Tranne un follower maltrattato per l’insolenza di postare: “Ilary, ma che fai, copi gli outfit vecchi della Ferragni?”, per Chiara sono sberleffi, e il più gettonato è: “Ilary, a te la Ferragni te spiccia casa!”.

ilary blasi vestito

Ilary, te se ama e te se invidia, tu posti stories del tuo quotidiano e subito raccogli migliaia di visualizzazioni, e attacchi e critiche e insofferenze per i tuoi soldi. I follower, specie se romani, sono tremendi: tutto sanno, dove vai a mangiare la pizza, dove vai a fare la spesa, e dove non arrivano intuiscono, e a volte quel che inventano e scrivono e postano acquista errata credibilità: così è stato per la polemica senza capo né coda della foto postata da Ilary sullo sfondo di un panorama romano mozzafiato, e giù a dirle che non si fa, che è una pazza, a star seduta a strapiombo, sulla terrazza di un grattacielo, quello della sua casa all’Eurosky Tower, quando Ilary in quello scatto stava “al Giardino degli Aranci, 'gnoranti!”.

ilary blasi totti ig

Vabbè, non tutti conoscono Roma, ma ci sono follower che tutto credono di sapere, e per questo rinfacciare, come i soldi spesi dai Totti per il loro attico supertecnologico di 36 stanze, tra cui sala cinema e piscina: 14 milioni di euro, come se davvero fosse la cifra esatta, come se fossero affari loro quanto l’hanno pagato, e però lo shopping di Ilary è preso di mira, vedi il video in cui lei si avvicina a un vu cumprà, non si vede se compri qualcosa, ma sono incalcolabili gli attacchi che le sono "postati" addosso: “è illegale”, “vergognati, alimenti il mercato nero”, “ma con tutti i soldi che hai”, e via social-moraleggiando.

ilary blasi vestito trasparente

Ilary, e con la cellulite, come si fa? Questione complessa, intrigo su cui campano i giornali di gossip un’estate sì e l’altra pure, ogni volta che paparazzano Ilary in spiaggia, in bikini, cellulite che io non ho mai visto, ma qui è la stessa Ilary a buttare acqua sul fuoco: “I paparazzi mi fanno le foto così da vicino che si vede anche la cellulite che avrò fra 3 anni! Ma non scendo in spiaggia coperta, sto bene così”. Sta bene lei, di meno i suoi hater che mai si saziano, mai ne hanno abbastanza, perché “Ilary, ti sei rifatta naso, pancia e seno, alzato gli zigomi, gonfiato le labbra, e rifatto il c*lo”, proprio tu, Ilary che “l’unico c*lo che hai avuto è stato quello di incontrare Totti e farci 3 figli!”.

ilary blasi lato b ig

ilary blasi ig 5

“Per me, Totti non ti soddisfa”, le scrive convinto un follower, sarà, ma sono 14 anni che il re e la regina di Roma, ma pure “la bidella e er fruttarolo”, cioè Ilary e Francesco Totti per chi non ama particolarmente i loro outfit di coppia esibiti su Ig, sono sposati. Ilary dice che si sono conosciuti un gennaio e a marzo già convivevano. All’inizio lui l’avrebbe corteggiata con degli sms (il massimo della vita social, ai tempi!) e dopo 4 giorni dal primo bacio in macchina, hanno fatto sesso una mattina, a casa di lui e, come prima volta, è stata una tripletta…

