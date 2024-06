29 giu 2024 12:20

"INCUTO TIMORE. NESSUNO CI PROVA DAVVERO CON ME, SENTO L’INTERESSE, MA NON ARRIVANO MAI AL DUNQUE" - LA RAPPER 20ENNE ANNA PEPE, L'ARTISTA DONNA PIÙ ASCOLTATA D'ITALIA NEL 2023, SI RACCONTA: "TANTE RAGAZZE SI RIVEDONO PERCHÉ HO ATTEGGIAMENTI NORMALI, NON SONO IRRAGGIUNGIBILE" - "CANTO DI AMORI TOSSICI E DI ALTRE ROBE BRUTTE, MA IL RAP È ARTE E PENSO CHE OGNUNO NASCA CON UN’EDUCAZIONE CHE ARRIVA DALLA FAMIGLIA. NON CREDO CHE LE COSE NEGATIVE SI APPRENDANO DALLA MUSICA, SE IO DICO 'VAI A SPARARE', NON È CHE LO FAI…"