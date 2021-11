"IO AVREI DATO UNA BELLA BORSETTATA A QUEL TIFOSO" - PAOLA FERRARI IN VERSIONE VENDICATRICE DI GRETA BECCAGLIA A "UN GIORNO DA PECORA": "PURTROPPO SONO SUCCESSE ANCHE A ME FUORI DAGLI STADI. QUANDO VEDONO UNA TELECAMERA QUESTI PERSONAGGI DA BRANCO, VIGLIACCHI, SI ESALTANO, SPECIE QUANDO CI SONO DELLE DONNE. MA OGGI È PERICOLOSO REAGIRE, RISCHI DI TROVARE I VIOLENTI CHE POI TI METTONO LE MANI ADDOSSO..." - VIDEO

Da "Un Giorno da Pecora"

paola ferrari

Le molestie a Greta Beccaglia? “Purtroppo sono successe anche a me fuori dagli stadi. Ti dicono di tutto, ma che ti mettano le mani addosso è ancora più grave: quando vedono una telecamera questi personaggi da branco, vigliacchi, si esaltano, specie quando ci sono delle donne”.

A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è la giornalista Paola Ferrari, che ha commentato così il brutto episodio subito dall'inviata fuori dallo stadio dove si giocava Empoli-Fiorentina.

PAOLA FERRARI

Lei come avrebbe reagito alla molestia subita dalla sua collega? “Io avrei dato una bella borsettata a quel tifoso. Però devo anche dire che oggi è pericoloso farlo, rischi di trovare i violenti che poi ti mettono le mani addosso”.

