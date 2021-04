"IO NON MI CHIAMO ANDREA SCANZI" - IL SINDACO DI SANTA MARIA NUOVA, IN PROVINCIA DI ANCONA, CEDE LA SUA DOSE DI VACCINO E VIENE CONTAGIATO. ORA SI RITROVA RICOVERATO IN OSPEDALE: "RIFAREI LA STESSA SCELTA COSTI QUELLO CHE COSTI" - SUI SOCIAL AVEVA SCRITTO: "NON SONO 'L’UNTO' PAGATO PER SPUTARE VELENI E PER PONTIFICARE IN TV E QUINDI ASPETTERÒ IL MIO TURNO, COME HA FATTO IL PRESIDENTE MATTARELLA" - VIDEO

https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-wuhan-2020/coronavirus-cede-la-sua-dose-di-vaccino-e-ora-e-ricoverato-rifarei-tutto-costi-quel-che-costi/384889/385617

Da video.repubblica.it

Alfredo Cesarini

Alfredo Cesarini è il sindaco di Santa Maria Nuova, piccolo comune di 4000 abitanti in provincia di Ancona. Quando, a inizio marzo, sono iniziate le vaccinazioni nella Casa di riposo comunale "Residenza protetta", c'era una dose in più e gli ospiti hanno suggerito di usarla per vaccinare il sindaco. Cesarini, però, ha preferito cederla al funzionario comunale che si occupa della supervisione della casa di riposo.

"Da un anno non riuscivamo a fare i controlli perché non riuscivamo ad accedere alla struttura. Allora ho detto al mio funzionario: 'falla tu, così puoi controllare meglio'", racconta Cesarini. Meno di un mese dopo quella scelta però il sindaco di Santa Maria Nuova ha contratto il Covid-19 e adesso si trova ricoverato presso l'ospedale Carlo Urbani di Jesi. "Rifarei la stessa scelta costi quello che costi. Da sindaco voglio dare l'esempio che le leggi vanno rispettate e io devo essere il primo a farlo".

CESARINI

Da liberoquotidiano.it

Alfredo Cesarini

Ha atteso il suo turno per farsi vaccinare, il sindaco di Santa Maria Alfredo Cesarini, proprio come il presidente Sergio Mattarella di cui il 25 marzo aveva pubblicato la foto su Facebook. Poi quando sarebbe toccato a lui, ha preferito cedere la sua dose a chi ne aveva più bisogno. E ora il primo cittadino del paesino in provincia di Ancona ha preso il coronavirus ed è stato ricoverato in ospedale. Una drammatica parabola italiana, ancora più significativa visto che da settimane si parla di furbetti del vaccino, riservisti alla Andrea Scanzi e categorie "privilegiate" che a seconda delle regioni pretendono di essere vaccinate prima degli over 80 e dei soggetti fragili.

andrea scanzi

"Sto migliorando notevolmente – ha spiegato ai microfoni di Mattino 5, su Canale 5 -, sono stati fatti dei bei progressi, ma non si vede ancora la via d'uscita". "La mia - ha messo in chiaro Cesarini - non sarebbe stata una furbata perché ne avevo pienamente diritto, però ho ritenuto giusto trasmettere il messaggio che dobbiamo tutti rispettare le leggi e le regole". Una scelta che gli fa onore ma che l'ha esposto al rischio di contagio, come effettivamente avvenuto. "Se oggi mi trovassi nelle stesse condizioni non esiterei a rinunciare nuovamente", ha però ribadito il politico.

"Un mese fa – ha scritto sul social - ho avuto l'occasione di vaccinarmi con giustificabili ragioni sanitarie, ma ho scelto di fare un passo indietro per non essere additato come 'privilegiato' o peggio 'casta'... (perché statene certi sarebbe accaduto! già proprio così sarebbe accaduto! però io non mi chiamo Andrea, non sono 'l’unto' pagato per sputare veleni e per pontificare in tv e poi... e quindi aspetterò il mio turno, come ha fatto il Presidente Mattarella).

ANDREA SCANZI SI VACCINA BY OSHO

Ma io con quella scelta, che rifarei anche oggi, ho messo a rischio la mia salute e forse oggi non sarei qui da solo davanti a questa finestra di una stanza di ospedale, con la stessa immagine fissa da giorni... Ed allora chiedo scusa se mi permetto di chiedere rispetto per chi fa vera Politica, per chi lavora seriamente. Per i tanti Sindaci seri e onesti, troppo spesso lasciati soli in questa terribile pandemia, alcuni di loro anche morti per Covid nello svolgimento del loro dovere. Chiedo rispetto!". Chissà se a Scanzi avranno nuovamente fischiato le orecchie.

ANDREA SCANZI BY KRANCIC sergio mattarella al centro vaccinale della nuvola MATTARELLA