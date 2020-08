"LAVORA SOLO PERCHÉ HA UN FIGLIO CON BELEN", VALERIO PINO, EX BALLERINO DI AMICI SCATENATO CONTRO STEFANO DE MARTINO: “SE NON AVESSE UN AGENTE POTENTE (PRESTA) FAREBBE IL CONDUTTORE? – “CERTA GENTE NON CONOSCE IL SACRIFICIO HA SOLO AVUTO STORIE CON PERSONE FAMOSE” – LA STILETTATA CONTRO BELEN: "DONNE COME LEI SONO UN'OFFESA NEI CONFRONTI DI HEATHER PARISI E LORELLA CUCCARINI"

"Siamo passati dalle stelle alle stalle" così Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha esordito nella sua ultima intervista al vetriolo. Al settimanale Nuovo l'ex danzatore - che fino al 2010 era nel cast dei ballerini professionisti del talent Mediaset - si è scagliato duramente contro Stefano De Martino e Belen Rodriguez, accusandoli senza mezzi termini.

Non è la prima volta che Valerio Pino, ex volto di Amici, si scaglia contro la coppia d'oro. Solo pochi mesi fa Pino aveva denunciato di esser stato fatto fuori dalla televisione a causa proprio di rivalità con la bella argentina e Stefano De Martino. Oggi, a distanza di poco tempo, l'ex danzatore è tornato alla carica e nell'ultima intervista rilasciata al settimanale di Riccardo Signoretti non le manda a dire, scagliandosi duramente prima contro Stefano De Martino e poi contro Belen Rodriguez.

"Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belen e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?", ha replicato Valerio Pino alla domande sulla svolta di De Martino da ballerino a conduttore. Dopo l'esperienza ad Amici, infatti, il 30enne di Torre Annunziata ha ottenuto sempre più spazio in tv a partire dalla conduzione di Made in Sud fino al Festival di Castrocaro.

Il tutto mentre si vocifera che Mara Venier voglia "fortemente" Stefano De Martino nella sua nuova edizione di Domenica In. Un quesito al quale Valerio Pino, sibillino, ha risposto poco dopo: "Certa gente non conosce il sacrificio ha solo avuto storie con persone famose".

Sotto la forca della critica di Valerio Pino è finita anche Belen, messa suo malgrado a confronto con due storiche showgirl della televisione italiana: "Donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un'offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini, che non avevano bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose.

Siamo Passati dalle Stelle alle stalle". L'attacco, feroce e senza peli sulla lingua, arriva come un atto voluto del danzatore per combattere il meccanismo che ha cambiato la tv negli ultimi anni dove, secondo Pino, le molte showgirl straniere hanno trovato l'America in Italia.

