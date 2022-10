1 ott 2022 13:30

"LAVORARE PER NOI È PIÙ NOIOSO RISPETTO AI FILM" - LA CIA SI BUTTA SUI PODCAST: È IN ARRIVO " THE LANGLEY FILES: A CIA’S PODCAST", PER SPIEGARE AL PUBBLICO COME OPERA VERAMENTE L'AGENZIA DI INTELLIGENCE CON DELLE STORIE CHE VANNO OLTRE LE SCENEGGIATURE CINEMATOGRAFICHE - "NELLA NOSTRA DEMOCRAZIA, IN CUI SCARSEGGIA LA FIDUCIA VERSO LE ISTITUZIONI, È IMPORTANTE CERCARE DI SPIEGARSI AL MEGLIO E DEMISTIFICARE UN PO’ QUEL CHE FACCIAMO" - MA CHI SI ASPETTA INFORMAZIONI TOP SECRET RIMARRÀ DELUSO...