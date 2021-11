25 nov 2021 09:43

"IL M5S OGGI È DRAMMATICAMENTE IRRILEVANTE" - DI BATTISTA PREPARA IL RITORNO IN POLITICA E RANDELLA CONTE: "L'ULTIMATUM SULLA RAI POI RIENTRATO? SE SI CREDE IN UNA DECISIONE LA SI PORTA FINO IN FONDO. I CINQUESTELLE PIÙ CHE SUL PD SONO SUDDITI PIÙ O MENO INCONSAPEVOLI DEL DRAGHISTAN - VIRGINIA RAGGI? SE CI FOSSE UN PROGETTO POLITICO LA VORREI CON ME - PER CONVINCERMI A RIENTRARE NEL M5S, DOVREBBERO DISCONOSCERE IL 90% DI QUELLO CHE HANNO FATTO IN QUESTI ULTIMI 9 MESI. NON CREDO CHE ABBIANO IL CORAGGIO DI FARLO…"