"MA QUANTO È PAGLIACCIO DAMIANO? FUCK MANESKIN" - DOPO IL VAFFA A PUTIN DAL PALCO DEL COACHELLA FESTIVAL, ALCUNI ACCOUNT FILORUSSI HANNO ATTACCATO LA BAND – ANCHE CHEF RUBIO CI SI E’ TUFFATO A PESCE TIRANDO IN BALLO, TANTO PER CAMBIARE, LA PALESTINA - DAMIANO RISPONDE CON SARCASMO: “BENVENUTI IN ITALIA” - VIDEO

Da corriere.it

I Maneskin hanno un esercito di fan che si sta allargando a macchia d’olio dall’Italia all’estero e stanno raccogliendo soddisfazioni internazionali, come testimonia anche il loro accesissimo set al Coachella Festival, in California.

Un successo senza precedenti per una rock band italiana che dovrebbe inorgoglire il nostro Paese. Invece non manca chi lancia insulti, naturalmente via social. E se solitamente la band romana si tiene lontana dal chiacchiericcio, questa volta il frontman Damiano David ha deciso di raggruppare alcuni dei commenti comparsi online nelle ultime ore e di postarli nelle sue Instagram stories, per poi commentare con un sarcastico «benvenuti in Italia».

«Ma quanto è pagliaccio Damiano dei Maneskin da 1 a 10? Incredibile», scrive qualcuno. «Una band di pagliacci costruiti non veri per un popolino ignorante. Fuck Maneskin», scrive un altro utente che sfoggia delle bandiere russe accanto al nickname. A non andare giù a molti è stato infatti il «vaffa» di Damiano a Vladimir Putin, con una netta presa di posizione sulla guerra in Ucraina.

Anche Chef Rubio ha attaccato la band, tirando in ballo un altro conflitto: «In Palestina ci sarebbero pure persone dalle gambe più belle delle tue Damià, è che je sparano e quindi al massimo ne hanno una visto che di solito per come è ridotta l’altra la devono amputare. Grr quanto siete ribelli cazzo».

