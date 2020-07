LA "MALINCONOIA" DI A-LESSA MARCUZZI – "OGGI": LA SCIO’-GIRL, CHIACCHIERATISSIMA PER IL TRIANGOLO DELLE CORNA CON DE MARTINO E BELEN, BECCATA IN BARCA A POSITANO - IL MARITO NON C'È. NEMMENO QUESTA VOLTA. LA MARCUZZI E' COMPAGNIA DI ALCUNE AMICHE E "DAL SUO VISO NON È MAI SPARITA UN'ARIA CHE STA TRA IL TEDIO E LA TRISTEZZA"…

La showgirl si è mostrata felice e serena con Paolo Calabresi Marconi dopo gli ultimi gossip. Eppure c’è molto che ancora non va. Come mostra in esclusiva il settimanale Oggi

Alessia Marcuzzi rimane al centro del triangolo dell’estate. Anche se si è mostrata felice e contenta con il marito Paolo Calabresi Marconi, alcuni hanno sottolineato che sono atteggiamenti forzati, visto che negli ultimi mesi non si erano mai visti assieme. E così, come mostra in esclusiva il settimanale Oggi, appena rimane da sola con le amiche, Alessia Marcuzzi ripiomba nei suoi pensieri. Che sembrano decisamente torvi…

IL TRIANGOLO DEL GOSSIP – Se Belén Rodriguez è nel paradiso di Capri e di un nuovo amore, e Stefano De Martino dentro a un inferno mediatico, Alessia Marcuzzi torna ora a galleggiare in una specie di purgatorio che, per sua fortuna, assume le sembianze di Positano e di un albergo a cinque stelle. Curiosità geografica: i protagonisti dello scandalo dell’estate sono tutti spremuti in Campania, in un triangolo di sole e mare che ha per vertici Capri, Napoli (dove vive e lavora De Martino) e la Costiera.

TRA IL TEDIO E LA TRISTEZZA – Alessia Marcuzzi alloggia al mitico Il San Pietro senza il marito Paolo Calabresi Marconi (che è di nuovo lontano dopo la breve apparizione…) e con alcune amiche. Le “ragazze” hanno diviso la camera, preso il sole sul balcone assediato dalle bouganville e cavalcato più volte una navetta chic che partiva dalla darsena privata del San Pietro per attraccare all’Isola Li Galli. Ma dal viso di Alessia non è mai sparita un’aria che sta tra il tedio e la tristezza (la “malinconoia” cantata da Masini). E i pensieri sono torvi…

