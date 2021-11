"DI MATERIALE FOTOGRAFICO 'SCOTTANTE' NE HO PARECCHIO, ANCHE SE NON PROPRIO DI OGGI..." - ALBA PARIETTI: "GLI UOMINI? MI HANNO TRADITO PIU' DI UNA VOLTA. ORMAI L'UOMO E' IL VERO SESSO DEBOLE. E QUESTO PERCHE' E' SEMPRE OSSESSIONATO DAL SESSO. L'ULTIMA VOLTA CHE MI SONO INNAMORATA? NEL 2016. MA MI INFATUO PIU' O MENO OGNI ANNO. ANCHE SE NON D'INVERNO. SONO STAGIONALE..."

Alba Parietti è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalla mezzanotte alle sei del mattino, in onda anche su Rai 2 più o meno tra l'una e le due e quaranta.

Alba Parietti ha parlato un po' di se: "Ho avuto la fortuna di lavorare con i più grandi fotografi del mondo. Qualche tempo ho postato su Instagram una copertina di Max. Di materiale fotografico 'scottante' ne ho parecchio. Anche se non proprio di oggi. Se mi sono sempre resa conto di essere una bomba sexy? No, lo si capisce dopo. Quando non è più così. Mi rendo conto più oggi che a vent'anni. Una volta anche Naomi mi disse che ero la più bella italiana che avesse mai visto.

Sento dei racconti postumi dove mi raccontano che mi consideravano una donna bellissima. Ma io non me ne accorgevo. Sono sempre stata una bambina insicura prima e una ragazza scapestrata poi, molto vanitosa ma poco maliziosa. La malizia o il sex appeal ce l'avevo di innato. Ho sempre trattato molto male i maschi, alla pari. Non ho mai avuto l'atteggiamento della pecorella, li ho sempre messi in grande difficoltà. Gli uomini mi amano ma li spavento allo stesso tempo. Spesso sono aggressivi. Sono da studiare da questo punto di vista".

Sul suo rapporto con gli uomini: "Se ho conosciuto qualcuno di recente? Sono stagionale, non mi innamoro mai d'inverno, ho poco tempo per l'amore. Ho una questione legata all'adrenalina. Il mio lavoro mi dà emotivamente troppo interesse. Quando lavoro non ho bisogno di altro. Appena arriva la bella stagione, maggio giugno, la tv interrompe i programmi e lì si infila sempre qualcuno. Qualcuno che in questo mio vuoto emotivo riesce a insinuarsi.

Non è solo una questione di occupare il tempo, è un fatto di adrenalina. Il mio lavoro mi riempie di adrenalina e passioni. Io gli ultimi rapporti sentimentali li ho vissuti come se fossi stata a un video game. Davo per scontato che prima o poi sarebbe arrivata una delusione. E quindi appoggiavo sempre sul tavolino il gioco fatto. Da una parte mi piace innamorarmi, la prendo sul serio. Però con consapevolezza. L'ultima volta che mi sono veramente innamorata? Molti anni fa. Era il 2016. Però mi sono infatuata altre volte. Infatuata con cadenza più o meno annuale".

Ancora Alba Parietti: "Il momento per le donne? La corsa ormai è da parte degli uomini. Gli uomini stanno rincorrendo la parità di genere. Non riescono più a stare dietro alla capacità delle donne di essere tante cose. L'uomo è il sesso debole per un unico motivo. E' condizionato tutta la vita dal sesso. La donna dopo un certo periodo viene affascinata dall'affascinabile, l'uomo anche a settanta, ottanta anni, finché il fisico glielo permette, perde la testa per il sesso, cosa che rende completamente idioti. L'uomo ha due grandi difetti. La propria vanità e il sesso.

Vedo uomini della mia età diventare patetici e ridicoli. La vergogna del nostro tempo è che a parità di meriti la donna guadagna il trenta percento in meno. Questo è incredibile. La verità è che la forza delle donne è odiata troppo spesso dalle donne stesse. Quando le donne inizieranno a riconoscere la forza di una donna che ce l'ha fatta e tenere alta la bandiera del femminile, in qualsiasi campo, sarà sempre troppo tardi. Se sono stata tradita da un uomo? Più di uno. Molto spesso proprio per insicurezza".

