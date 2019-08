25 ago 2019 02:25

"PER ME NADIA ERA TUTTO. CON LEI SE NE SONO ANDATI 10 ANNI DELLA MIA VITA” – L’EX FIDANZATO DELLA TOFFA, MASSIMILIANO FERRIGNO, AUTORE DE "LE IENE", A “DIPIU’ HA RACCONTATO LA SUA STORIA CON LA CONDUTTRICE: “LE SONO STATO ACCANTO FINO ALL’ULTIMO, HO RACCOLTO IL SUO ULTIMO DESIDERIO. ECCO QUALE” - POI PRECISA: "NON ERO IO IL RAGAZZO CHE NON L’ACCOMPAGNAVA A FARE LA CHEMIO MA UN FIDANZATO CHE AVEVA AVUTO NEGLI ULTIMI MESI E CHE POI AVEVA LASCIATO…"