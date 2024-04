24 apr 2024 17:07

"MEGHAN THEE STALLION MI HA COSTRETTO A GUARDARLA MENTRE FACEVA SESSO IN AUTO CON UN'ALTRA DONNA" - LA RAPPER AMERICANA, IN PASSATO ACCOSTATA A ROMELU LUKAKU, È STATA DENUNCIATA DA UN CAMERAMAN, CHE LA HA ACCUSATA DI AVER CREATO UN LUOGO DI LAVORO "OSTILE", TRA UMILIAZIONI, TURNI MASSACRANTI E PAGHE DA FAME - L'UOMO SOSTIENE CHE, DURANTE UNA TOURNEE IN SPAGNA NEL 2022, LA CANTANTE FECE SESSO DAVANTI A LUI IN UN VEICOLO IN MOVIMENTO: "MI SONO SENTITO UMILIATO" - LA DENUNCIA È PARTITA DOPO CHE L'UOMO È STATO LICENZIATO PER…