"MI SENTO UN MOSTRO, MI VORREI SPEGNERE…", LA GNOCCHISSIMA FRANCESCA DE ANDRÉ IN LACRIME: NON SA DARSI PACE DI ESSERE STATA LASCIATA DAL FIDANZATO CON UN POST SU INSTAGRAM - “MI ODIO. MI GUARDO E DICO, 'MAMMA MIA CHE BRUTTA SEI'. MI SENTO UNA CRETINA..” – E DORI GHEZZI PARLA DELLA NIPOTE DI FABER AL “GF”: “FABRIZIO NON MERITAVA UNA ESCALATION FAMILIARE DI QUESTO TIPO” - FOTO DA SBALLO+VIDEO

Sandra Rondini per il Giornale

Francesca De André continua a stare malissimo dopo quanto successo lo scorso lunedì sera durante l'ultima puntata del "Grande Fratello" quando ha scoperto che il suo fidanzato, Giorgio Tambellini, l'ha lasciata con un post su Instagram.

Incredula e disperata, la ragazza non sa darsi pace, anche perché il giovane conoscerebbe tanti pesanti segreti sul suo conto e il terrore della De André è che per soldi li possa rivelare alla stampa.

La 29enne nelle ultime ore ha avuto una nuova violenta crisi di pianto. Mentre si stava truccando, guardandosi allo specchio, ha detto: “Mi sento un mostro. Mi odio. Mi guardo e dico, 'Mamma mia che brutta sei'. Mi vorrei spegnere completamente. Non voglio pensare, mi sono rotta”. Vicino a lei c'era la coinquilina Erica, che ha provato a calmarla.

Facendo riferimento al tradimento di Tambellini, Erica ha detto a Francesca: “Lo sai, le donne prima piangono e poi ridono, gli uomini prima ridono e poi piangono”. Ma il suo tentativo di placarla non è servito a nulla perché, sempre gridando e piangendo, la De André ha continuato nel suo amaro sfogo, spiegando al'amica che quello che le fa più male è l'aver capito di non essere stata in grado di valutare che persona fosse veramente Giorgio Tambellini.

“Non mi manca neanche in questo momento. Cioè chi mi devo far mancare? Uno che ha fatto quello che ha fatto? Sto entrando sempre più in consapevolezza di quello che è lui. Però mi sento io una cretina, mi sento di aver valutato male tutto. Non più neanche voglia di stare sveglia”, ha risposto ad Erica.

DORI GHEZZI

Da www.today.it

Per la prima volta dall’inizio del Grande Fratello 16, Dori Ghezzi, moglie dei cantautore Fabrizio De Andrè, ha commentato la partecipazione della nipote del marito come concorrente del reality condotto da Barbara d’Urso in un’intervista rilasciata alla rivista Sono.

Francesca De Andrè è senz’altro una delle protagoniste più discusse di questa edizione: al centro delle varie liti durante le quali si è sfogata con un linguaggio triviale e della vicenda che l’ha vista tradita dall'orami ex fidanzato Giorgio, la ragazza continua ad essere sotto l’occhio dell’attenzione anche per una certa simpatia con il compagno Gennaro.

Riguardo a tutta la vicenda, Dori Ghezzi ha così espresso il suo pensiero:

“Facciano come meglio credono. Parlare di questa vicenda non serve molto, perché non cambierà le cose. Questa situazione non mi fa piacere, soprattutto perché Fabrizio non meritava una escalation familiare di questo tipo. Momenti felici in famiglia? Ce ne sono stati”

Il riferimento è evidentemente alle polemiche che da settimane travolgono la figlia di Cristiano De Andrè, figlio del grande Fabrizio, citato da Cristiano Malgioglio nel corso di una diretta del reality e motivo di un durissimo scontro con Francesca.

A poche ore dal suo ingresso nel reality, Cristiano De Andrè aveva diffidato le figlie Francesca e Fabrizia dal parlare di lui e della loro delicata situazione famigliare. Qualche giorno fa Alice De Andrè, altra sorella della concorrente, ha espresso tutto il suo sconcerto per le dinamiche che stanno vedendo Francesca al centro dello spettacolo televisivo.

