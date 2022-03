"LE MIE CONDIZIONI PURTROPPO NON SONO MIGLIORATE" - GIGI D'AGOSTINO RACCONTA AI SUOI FAN LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE E LA LOTTA CON LA MALATTIA CHE LO AFFLIGGE DA TEMPO: "SONO CONTENTO PERCHÉ NON CI SONO STATI PEGGIORAMENTI. VOGLIO PENSARE CHE SIA UN BUON SEGNO. CERTO LA SOFFERENZA CONSUMA ED È TERRIBILE QUASI ADEGUARSI ALLE URLA E AI PIANTI DI DOLORE. MA IL MIO PENSIERO, ANCHE NEI MOMENTI PIÙ BUI, È RIVOLTO AL GIORNO CHE INIZIERÒ A SENTIRE LE PRIME TRACCE DI SOLLIEVO…" - VIDEO

Da www.corriere.it

Torna a parlare Gigi D’Agostino, il 54enne dj, celebre e amatissimo, e rifa il punto sulla malattia che lo affligge ormai da diverso tempo e per cui recentemente aveva pubblicato anche una sua foto con un deambulatore, diventata presto diffusissima tra i fan che gli avevano espresso grande solidarietà.

«Le mie condizioni - scrive su un forum dedicato ai suoi ammiratori - purtroppo non sono migliorate... Però sono contento perché non ci sono stati peggioramenti... Voglio pensare che sia un buon segno... Certo la sofferenza consuma... Ed è terribile quasi adeguarsi alle urla e ai pianti di dolore... Ma il mio pensiero, anche nei momenti più bui, è rivolto al giorno che inizierò a sentire le prime tracce di sollievo... Voglio credere che andrà così... Grazie per tutto l’affetto e la forza... Non potete immaginare nemmeno quanto mi aiutate... L’amore fa tantissimo...”.

