25 set 2019 09:13

"MISSOURI" MISSING! CHE FINE HA FATTO IL TASSISTA DI ZORO, MIRKO MATTEUCCI IN ARTE “MISSOURI”? DI LUI NON SI HA PIU’ NESSUNA NOTIZIA DA GIUGNO. NON SCRIVE PIU’ SUI SOCIAL ED E’ SPARITO DALLA TRASMISSIONE. UNA BURLA O UNA VERA SPARIZIONE?, SI CHIEDONO GLI SPETTATORI, DA ‘LA7’ DICONO DI…