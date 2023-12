"MORGAN È UN MIO LECCAPIEDI? MAI LINGUA DI MASCHIO LECCÒ I MIEI PIEDI” – SGARBI E LA POLEMICA "PIEDOFILA" CON FEDEZ (CHE HA DEFINITO MORGAN "UN LECCAPIEDI" DEL CRITICO E DELLA MELONI) – IL VECCHIO SGARBONE: “DI MORGAN CONOSCO LE QUALITÀ, DI FEDEZ SO SOLO CHE HA DEI TATUAGGI E CHE È IL COMPAGNO DELLA FERRAGNI, SENZA LA QUALE SAREBBE DEL TUTTO IGNOTO. A LUI NON PORGEREI IL PIEDE. CHE IMPARI IL RISPETTO..”

"Morgan sarebbe un mio leccapiedi? I miei piedi possono replicare dicendo che mai lingua di maschio li leccò, quindi Morgan non può averli leccati. Leccare i piedi a me non serve a niente, perché il mio potere è molto variegato ed esprime la sua efficacia in taluni settori prevedibili ma non ha nessuna efficacia per quel che riguarda la televisione e lo spettacolo. Per cui avrebbe sbagliato piedi se avesse leccato i miei". A parlare all'Adnkronos è il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, interpellato sulle accuse che ieri Fedez ha rivolto all'indirizzo di Morgan dagli schermi di 'X Factor' definendolo "leccapiedi" di Vittorio Sgarbi e di Giorgia Meloni.

LA REPLICA DI FEDEZ A MORGAN

"Io l'ho semplicemente ammirato perché era bravo, e perché era molto più bravo di Fedez - sottolinea Sgarbi - La qualità umana di Morgan è tale che non ha bisogno di leccare i piedi a nessuno". A Fedez invece "non porgerei il piede", ironizza Sgarbi. Che poi affonda: "Di Morgan conosco le qualità, di Fedez so solo che ha dei tatuaggi e che è il compagno della Ferragni, senza la quale sarebbe del tutto ignoto. Quindi, può evitare di fare commenti su persone che sono disperatamente sole ma che hanno fatto cose molto importanti. Che impari il rispetto, prima di parlare".

(...)

"Non ho mai avuto bisogno di leccare i piedi a Giorgia Meloni o a Vittorio Sgarbi". Fedez contro Morgan in diretta tv nella puntata di X Factor 2023. Il rapper replica alle affermazioni di Morgan sulla sua collaborazione pregressa con Zo Vivaldi degli Stunt Pilots, uno dei gruppi in gara nello show.

