Henry Kissinger è morto mercoledì nella sua casa in Connecticut. Il noto criminale di guerra aveva 100 anni. Se si considerano solo le uccisioni confermate, il peggior assassino di massa mai giustiziato dagli Stati Uniti è stato il terrorista suprematista bianco Timothy McVeigh.

Il 19 aprile 1995, McVeigh fece esplodere un'enorme bomba nell'edificio federale Murrah di Oklahoma City, uccidendo 168 persone, tra cui 19 bambini. McVeigh non ha mai ucciso quanto Kissinger, il più venerato stratega americano della seconda metà del XX secolo.

"I cubani dicono che non c'è male che duri cento anni, e Kissinger sta facendo una corsa per dimostrare che si sbagliano", ha detto Grandin a Rolling Stone non molto tempo prima della morte di Kissinger. "Non c'è dubbio che sarà acclamato come un grande stratega geopolitico, anche se ha sbagliato la maggior parte delle crisi, provocando un'escalation". [...]

In un giorno come questo, Kissinger non sarà infamato. Il giorno della sua morte sarà venerato sia al Congresso e - vergognosamente, dato che Kissinger ha fatto intercettare giornalisti come Marvin Kalb della CBS e Hendrick Smith del New York Times - nelle redazioni giornalistiche.

Nel mezzo secolo che seguì l'allontanamento di Kissinger dal potere, i milioni di morti che gli Stati Uniti uccisero non ebbero alcuna importanza per la sua reputazione, se non per confermare una spietatezza che gli opinionisti trovano occasionalmente eccitante. L'America, come ogni impero, difende i suoi assassini di Stato.

L'unica volta che mi sono trovato nella stessa stanza di Henry Kissinger è stato a una conferenza sulla sicurezza nazionale del 2015 a West Point. Era circondato da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito che si crogiolavano nella sua presenza.

Seymour Hersh, il reporter investigativo che è stato la più importante eccezione alla copertura adulatoria di Kissinger, ha visto la deferenza giornalistica prendere forma non appena Kissinger è entrato alla Casa Bianca nel 1969. I suoi andirivieni mondani potevano far nascere o distruggere una festa a Washington", ha scritto Hersh nella sua biografia "Il prezzo del potere".

Giornalisti come James Reston del Times partecipavano volentieri a quello che Hersh ha definito "uno schema implicito di estorsione", cioè il giornalismo d'accesso, "in cui i reporter che ottenevano informazioni privilegiate proteggevano a loro volta Kissinger non divulgando né le piene conseguenze delle sue azioni né il suo stesso legame con esse".

L'approccio di Kissinger alla stampa è stato lo stesso di Nixon: un ossequio piagnucoloso. (Anche se Kissinger poteva sfogare sui giornalisti la frustrazione che non aveva mai potuto sfogare sul suo capo). Hersh cita H.R. Haldeman, il capo dello staff di Nixon, che osserva che Kissinger era il "falco dei falchi" all'interno della Casa Bianca, ma "toccando i bicchieri a una festa con i suoi amici liberali, il bellicoso Kissinger diventava improvvisamente una colomba".

Nel 2014, Hillary Clinton, recensendo uno dei libri di Kissinger, lo ha definito "un amico" di cui si è fidata come Segretario di Stato, possedeva "una convinzione che noi, e il Presidente Obama, condividiamo: la convinzione dell'indispensabilità di una continua leadership americana al servizio di un ordine giusto e liberale".

Kissinger ha dichiarato a USA Today nel giro di pochi giorni che la Clinton, che allora si presumeva fosse eletta presidente, "ha gestito il Dipartimento di Stato nel modo più efficace che abbia mai visto".

È sempre prezioso ascoltare i toni riverenti con cui le élite americane parlano dei loro mostri. Quando i Kissinger del mondo passano, la loro umanità, il loro scopo, i loro sacrifici sono in primo piano nella mente dei rispettabili. Le élite americane hanno reagito con disgusto quando gli iraniani, in gran numero, sono scesi in strada per onorare uno dei loro mostri, Qassem Soleimani, dopo che un drone statunitense ha ucciso il capo della sicurezza esterna iraniana nel gennaio 2020.

Ogni singola persona morta in Vietnam tra l'autunno del 1968 e la caduta di Saigonsono morte a causa di Henry Kissinger. Così come tutte quelle morte in Laos e Cambogia, dove Nixon e Kissinger ampliarono segretamente la guerra a pochi mesi dall'insediamento. Non sapremo mai cosa sarebbe potuto accadere, come si chiedono gli apologeti di Kissinger e coloro che, nell'élite della politica estera statunitense, si immaginano al posto di Kissinger, per giustificare i suoi crimini.

Possiamo sapere solo ciò che è realmente accaduto. Ciò che Kissinger ha materialmente sabotato l'unica possibilità di porre fine alla guerra nel 1968 come scommessa coperta per assicurarsi di raggiungere il potere nell'amministrazione di Nixon o di Humphrey. Probabilmente non si saprà mai con esattezza quanti sono morti perché Kissinger potesse diventare consigliere per la sicurezza nazionale.

Nell'estate del 1969, secondo un colonnello dello Stato Maggiore, Kissinger - che non aveva alcun ruolo costituzionale nella catena di comando militare - stava selezionando personalmente gli obiettivi dei bombardamenti. "Non solo Henry vagliava attentamente i raid, ma leggeva anche le informazioni grezze", ha dichiarato il colonnello Ray B. Sitton a Hersh per Il prezzo del potere. Qualunque sia il sentimento di rammarico che Kissinger ha provato nei suoi ultimi giorni per l'erosione della sua impresa, non è di grande conforto per i suoi milioni di vittime.

