Veronica Altimari per www.romatoday.it

Il telefono squilla in continuazione. Se non risponde, le arrivano i messaggi. Sono i suoi “amici speciali”, così li chiama di Anny, escort di Roma. Utenti, come ci racconta, nella maggior parte tra i 18 e i 50 anni, che si rivolgono a lei per un attimo di libido e trasgressione. E che nemmeno il Coronavirus sembra fermare.

Con il lockdown a zone, le escort diminuiscono ma il settore non si ferma, nemmeno nelle zone rosse. I dati di Escort Advisor evidenziano un prevedibile calo degli annunci su tutti i siti di settore nelle regioni classificate come rosse, ma un aumento di presenze di escort in quelle gialle e arancioni.

“Con il primo lockdown mi sono fermata totalmente andando avanti con i miei risparmi - racconta Anny, escort da due anni -, ma da circa un paio di mesi ho ripreso perché avevo bisogno di lavorare. Oltre all’affitto e al mantenimento di mia figlia ho il costo di una scuola privata che sto facendo, e non mi posso fermare”.

Ma qualcuno chiede mai informazioni riguardo il Covid? “No - risponde la escort, di origini brasiliane -, ma cerco di stare attenta, sanifico in continuazione e faccio disinfettare i clienti appena arrivano a casa. Ho paura del Coronavirus, ma questo è il mio lavoro”.

EA-bot, il motore di ricerca di Escort Advisor, che ha analizzato gli annunci di escort presenti su tutti i siti di settore in Italia, ha rilevato delle tendenze interessanti confrontando i primi 10 giorni di ottobre con quelli di novembre (2020). La Capitale, malgrado registri un numero costante di clienti, registra un calo del 19% negli annunci. I clienti continuano a cercare le escort, “ma puntando alla sicurezza e alla qualità”, fanno sapere da Escort Advisor -. Ciò è dimostrato dalla frequenza con cui vengono consultate le recensioni e soprattutto dal numero più alto mai registrato di recensioni scritte su Escort Advisor in un mese: ad ottobre sono state più di 10 mila le nuove recensioni pubblicate”.

