Renato Franco per il Corriere della Sera - Estratti

(...)

Veronica Gentili è il nuovo volto delle Iene (ogni martedì in prima serata su Italia 1).

(...)

L’idea del suo approdo alle «Iene» è stata di Pier Silvio Berlusconi.

Sorride con autoironia: «Capiremo presto se è stata un’intuizione geniale o una svista colossale».

La prima reazione?

«Ma che, siete matti? Sono rimasta esterrefatta, stupita e perplessa, è stata una proposta inaspettata. Però si tratta di una grande opportunità di crescita in termini di visibilità e di un grosso cambiamento rispetto a quello che stavo facendo».

Non ha paura di diventare meno credibile?

«È una domanda sacrosanta che infatti mi sono posta subito. Ma non credo, rimango convinta che i compartimenti stagni e i muri non esistono. In mezzo a questo profluvio di media e di sollecitazioni non credo all’ortodossia in cui non ti contamini con niente».

(...)

In cosa l’ha aiutata aver fatto l’attrice?

«È stata un’esperienza molto funzionale alla conduzione tv perché mi ha aiutato a gestire il controllo dell’emozione, a evitare gaffe che nel mondo dei social diventano gigantesche».

(...)

Bisogna essere iene per affermarsi in tv?

«Tutti credono di sì e probabilmente è vero, ma io sono quanto di più lontano esista dalla iena; la cattiveria non fa in nessun modo parte delle mie qualità».

Quest’estate sono uscite delle foto in cui sembrava baciare Marco Travaglio.

«Ne abbiamo riso. Marco è un caro amico che frequento abitualmente con amici in comune. La prima volta in cui uscirono foto che ipotizzavano una liaison tra me e lui risalgono a un sacco di anni fa. Ormai dovremmo essere prossimi alle nozze d’oro...».

