Che burloni quelli del New York Times. Nell’edizione di domenica 18 dicembre, vigilia di Hanukkah, il quotidiano è uscito con il solito cruciverba che fa impazzire migliaia di appassionati, ma con una grafica curiosa. In molti, lo schema ha infatti ricordato una svastica. Alcuni account twitter hanno segnalato la cosa, e dalla redazione più autorevole del mondo hanno risposto: “Si tratta di un design comune per i cruciverba”. Forse nella Germania degli anni Trenta?

A suscitare dubbi e curiosità anche la coincidenza della polemica: due giorni fa il quotidiano è uscito con un inusuale attacco al premier incaricato israeliano, Benjamin Netanyahu, accusato di mettere a rischio la democrazia. Bibi, da vecchio volpone, ne ha approfittato subito per puntare il dito contro i liberal americani, molto usa agli allarmi democratici, quando a vincere regolarmente le elezioni sono personaggi a loro sgradito.

"Dopo aver sepolto per anni la Shoah nelle sue pagine interne e demonizzato Israele per decenni sulla sua prima pagina, il New York Times - ha twittato Netanyahu - ora chiede vergognosamente di minare il nuovo governo eletto di Israele". "Mentre il giornale continua a deligittimare l'unica vera democrazia in Medio Oriente e il miglior alleato degli Usa nella regione, io - ha aggiunto - continuerò a ignorare i suoi consigli infondati e a concentrarmi invece sulla costruzione di un paese più forte e più prospero, sul rafforzamento dei legami con l'America, sull'allargamento della pace con i nostri vicini e sul garantire il futuro dell'unico Stato ebraico".

Altra curiosità: l’editore del quotidiano, e presidente della “New York Times company” è Arthur Gregg Sulzberger, erede della famiglia che possiede il giornale dal 1896, di origini sia tedesche sia ebraiche.

Anche se Netanyahu non ha tirato in ballo la polemica sul cruciverba, altri hanno subito collegato le due vicende. La testata ha poi chiesto ai suoi 38.000 follower se ritenevano che le immagini inquietanti fossero intenzionali o meno. Ma come: un giorno sì e l’altro pure criticano quel razzista di Musk perché chiede l’opinione al popolo di Twitter, e poi fanno lo stesso…

