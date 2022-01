7 gen 2022 10:33

"NON È EBREA, NON E' ADATTA A INTERPRETARE GOLDA MEIR" - L'ATTRICE BRITANNICA MAUREEN LIPMAN CONTESTA LA SCELTA DI AFFIDARE ALLA COLLEGA NON EBREA HELEN MIRREN IL RUOLO DI GOLDA MEIR, L'UNICA DONNA AD AVER RICOPERTO LA CARICA DI PRIMO MINISTRO IN ISRAELE: "SARÀ UNA SPLENDIDA INTERPRETAZIONE MA IL PUNTO È UN ALTRO: AVREBBERO CHIESTO A UN PUR GRANDE ATTORE COME BEN KINGSLEY DI FARE NELSON MANDELA?"