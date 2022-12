"NON RIESCO A CAPACITARMI COME A MEDIASET ABBIANO POTUTO RINUNCIARE ALLA GIALAPPA'S BAND" - ALDO GRASSO: "UN 'COLPO GOBBO' QUELLO DI FABIO FAZIO: HA SOTTRATTO AL BISCIONE UNO DEI SUOI TESORI E HA FESTEGGIATO SU RAI3 L'USCITA DEL LIBRO MONDADORI 'MAI DIRE NOI' DELLA GIALAPPA'S. 'MAI DIRE GOL' È STATO IL PIÙ BEL VARIETÀ ANDATO IN ONDA SU MEDIASET. PERCHÉ È FINITO? DOMENICA SERA CI SARÀ STATO UN DIRIGENTE MEDIASET CHE AVRÀ ROSICATO PER TUTTA LA SERATA?"

Aldo Grasso per il “Corriere della Sera”

Forse è stata la puntata di «Che tempo che fa» in cui mi sono divertito di più. Un «colpo gobbo» quello di Fabio Fazio: ha sottratto a Mediaset uno dei loro tesori e ha festeggiato su Rai3 l'uscita del libro Mondadori «Mai dire noi» della Gialappa' s Band: Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto (in esilio dorato a Camogli).

Alla festa hanno partecipato molti ex di «Mai dire gol», da Teo Teocoli a Simona Ventura, da Luciana Littizzetto a Francesco Paolantoni, più molti contributi filmati. I Gialappi hanno inventato un genere comico grazie a uno stravolgimento paradossale: hanno usato la radiocronaca per stravolgere il racconto delle partite. Ma non solo, l'hanno usata anche per descrivere e commentare avvenimenti di poco conto: le interviste, gli svarioni di artisti o calciatori e quanto di curioso accade sui campi di gioco, negli studi televisivi.

Anche i numeri di spettacolo pensati apposta per i loro programmi hanno subito lo stesso trattamento. E «Mai dire gol» è stato il più bel varietà andato in onda su Mediaset. Perché è finito? Perché Mediaset non ha più creduto nei tre? Domenica sera ci sarà stato un dirigente Mediaset, quello che ha preso la decisione di allontanarli, che avrà rosicato per tutta la serata?

Se poi si pensa a Teocoli (Felice Caccamo, Gianduja Vettorello), a Gene Gnocchi (Ermes Rubagotti, Ninetta De Cesari), al Pier Piero di Antonio Albanese, agli svizzeri di Aldo, Giovanni e Giacomo, a Panfilo Maria Ricci di Daniele Luttazzi e poi a Paola Cortellesi, Neri Marcorè, Fabio De Luigi, al Mago Forrest e tanti altri si capisce come l'officina di «Mai dire gol» sia stato un formidabile laboratorio di idee e di personaggi, uno dei pochi nel panorama italiano. Francamente non riesco a capacitarmi come a Cologno Monzese abbiano potuto rinunciare alla Gialappa' s Band. Ora leggerò il loro libro, sperando in una risposta.

