"NON SI CAPISCE CHI È PIÙ GLASSATO, SE LA TORTA O LUI" – LUCIANA LITTIZZETTO SFOTTE BERLUSCONI PER IL POST DI AUGURI DI SAN VALENTINO (“STA BRINDANDO CON UN CALICE DI BIOCHETASI") E "LIBERO" S'INCAZZA: “OGNI MALEDETTA DOMENICA LUCIANA LITTIZZETTO SPARGE IL SUO VELENO. MARAMALEDEGGIA SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL CAVALIERE CHE ULTIMAMENTE HANNO SUBITO QUALCHE SCOSSONE..."

Da www.liberoquotidiano.it

Ogni maledetta domenica, ecco che Luciana Littizzetto cosparge il suo veleno. Siamo ovviamente al monologo della comica torinese a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3, la puntata è quella di ieri sera, domenica 20 febbraio.

Trattasi della prima puntata del format dopo l'ultimo San Valentino, la festa degli innamorati che anche Silvio Berlusconi e Marta Fascina hanno deciso di celebrare, a modo loro. Come? Con un post di auguri a tutti gli innamorati e a tutti gli italiani pubblicato su Instagram.

Ecco la coppietta di forzisti, lui 85 anni e lei 31, sorridenti e con calice in mano, intenti a farsi ritrarre dietro a una grossa torta. Immagine che la Littizzetto ha rilanciato nel corso dell'ultima puntata di Che tempo che fa, per poi commentarla con queste parole: "Non si capisce chi è più glassato, se la torta o lui", premette riferendosi a Berlusconi. E ancora, rincara la dose: "Sta brindando con un calice di Biochetasi", maramaledeggia sulle condizioni di salute del Cavaliere che ultimamente hanno subito qualche scossone. Insomma, la solita Littizzetto.

Di Berlusconi e Marta Fascina se ne è parlato anche sabato, per un bacio che i due si sono dati in tribuna al Brianteo, dove stava giocando il Monza contro il Pisa. Un bacio per celebrare il gol del momentaneo vantaggio dei padroni di casa, poi sconfitti dal Pisa. Un bacio che, in pubblico, si è visto ben poche volte.

