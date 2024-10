"NON SONO STATO INVITATO AL MATRIMONIO DI SIMONA VENTURA. NON ME L’ASPETTAVO DA UNA MIA GRANDE AMICA" - SCINTILLE A "CHE TEMPO CHE FA" TRA CRISTIANO MALGIOGLIO E LA MOGLIE DI GIOVANNI TERZI - LEI SMENTISCE, MA LA MALGY RINCARA: "A CHI L’HAI MANDATO L'INVITO, SCUSA?" - L'INTERIVSTA VELENOSETTA DI MALGIOGLIO A "DIVA E DONNA": "MI SPIACE QUANDO SENTO KATIA RICCIARELLI DIRE CHE NON HA TEMPO PER ASCOLTARE LA MUSICA DI OGGI, COÌ SI VIVE NEL PASSATO" - E ANNUNCIA UNA NUOVA LIAISON CON UN GIOVANE...

questa risata di entrambi i Malgioglio al tavolo all’unisono ? #ctcf pic.twitter.com/3UzhXwbuN3 — Francesca ??‍? (@_cielodiperle) October 6, 2024

"NON SONO STATO INVITATO AL MATRIMONIO. NON ME L’ASPETTAVO DA UNA MIA GRANDE AMICA": CRISTIANO MALGIOGLIO ATTACCA SIMONA VENTURA A CHE TEMPO CHE FA

Tra toni entusiastici e un po’ di vena polemica, al Tavolo di Che tempo che fa è stato centrale, come era logico immaginare, il matrimonio di Simona Ventura con Giovanni Terzi. La conduttrice, infatti, è stata ospite al programma condotto da Fabio Fazio, appena tre mesi dopo il fatidico sì pronunciato a luglio. E non poteva, dunque, non essere menzionato quel giorno tanto speciale per Ventura e il suo consorte. [...]

Cristiano Malgioglio, dunque, prende la parola: “Io non sono stato invitato. Non me lo aspettavo dato che è una mia grande amica”. La replica di Ventura, però, non tarda ad arrivare: “Ti ho invitato, Cri!“, spiega la conduttrice, ma Malgioglio smentisce, innervosito: “E chi l’ha mandato scusa, che io non ho ricevuto niente?”. A quel punto, la conduttrice ritratta la sua versione: “Non è che l’ho mandato io personalmente“.

Necessario, poi, l’intervento di Abatantuono, che smorza i toni della conversazione con una battuta: “Ha sbagliato lo staff“, scherza l’attore [...]

SÌ, È VERO, SONO IO L’ULTIMA DIVA

Estratto dell'articolo di Betta Carbone per “Diva e Donna”

Un'oretta di tempo ce l'ha (e ne può raccontare di cose in un'ora!). «Poi devo scappare in studio di registrazione a incidere la versione portoghese della mia canzone, Fernando. E un successo! Due settimane fa ero in Turchia a registrarla in turco. Quello è stato un parto. Ho dovuto adattare il testo. Non è che in Turchia puoi cantare "Fernando, con te è sempre Capodanno!».

È sempre richiestissimo. In Rai è il vistoso giudice di Tale e quale show il venerdì sera. Poi alla domenica riappare in abiti borghesi a parlare ai giovani di Amici, su Canale 5. E i ragazzi la chiamano Zia Malgy. Le piace?

«Moltissimo. Basta che non mi chiamino Maestro. Non esiste un personaggio della mia generazione così amato dai giovani. Forse perché sanno che dico sempre la verità. Forse perché gli sembro o un ufo, o una sorta di personaggio di Walt Disney. Alla mia epoca ero più serioso, sennò non me la facevano fare la tv. Oggi sono libero. [...] Anche quando non lavoravo, mia mamma mi diceva: "Devi avere pazienza, devi aspettare". E io ho aspettato».

Che cosa?

«Per esempio che Maria De Filippi mi chiamasse. E ora sono felicissimo perché per me è unica, la più grande, ironica, capace di ascoltare. È la first lady della televisione e la sua è una vera accademia di talenti. E mi spiace quando sento una mia amica come Katia Ricciarelli dire che non ha tempo per ascoltare la musica di oggi. Annalisa, Elodie (ndr: pronuncia sem pre Èlodie) arrivano da lì e non si può non conoscerle. Sennò si vive solo nel passato, nella nostalgia». [...]

Malgioglio è senza tempo, come Beautiful. E nella soap la vedremo!

«Mamma mia, che polverone questa notizia. Sì, è vero, ho incontrato questa estate in Versilia le due protagoniste. Io ero vestito come al mio solito, molto colorato. Abbiamo subito fatto amicizia: loro meravigliose, divertentissime, spiritosissime. Il giorno dopo mi hanno presentato il produttore, che mi ha chiesto: “Sai essere cattivo?”. E io: “La stessa domanda l’hanno fatta a Joan Collins per Dynasty”. Insomma, pare che dovrei mettere zizzania. Avrei dovuto girare a ottobre, ma ho detto: “Non posso, ho Tale e quale show”. Andrò a Los Angeles più avanti, ma prima voglio fare un corso di inglese: lo capisco bene, lo parlicchio, ma non mi piace la mia pronuncia».

Malgy, lo ammetta: è lei l’ultima diva?

«Beh, direi! A caratteri cubitali! Difatti io non ho colleghi, ma solo amici. E sono pochissime persone».

A Beautiful si sposano, si lasciano, poi si risposano. Lei il suo fidanzato turco lo ha piantato una volta per tutte?

«Non è che ci si siamo piantati. Siamo rimasti amici, ottimi. Ma io non posso lasciare l’Italia per vivere lì. Alcune persone cadono in depressione quando si lasciano, io invece ho stappato una bottiglia e brindato da solo».

[...] Di una donna, visto le sue tante amiche dive, è mai stato innamorato?

«Innamorato no, ma forse un po’ di attrazione per la mia amica Maria Schneider l’ho provata. Mi aveva fatto entrare nella sua vita come amico, come confidente, mi raccontò cose molte private. [...]».

[...] E per il presente cosa si augura?

«Non desidero nulla di più. Ho talmente tanta energia addosso. Non so dove met- terla. Come i miei abiti di scena. L’armadio esplode, vorrei venderli per beneficenza. La mia fortuna è che non sono geloso di nessuno e sono felice se uno ha successo. Però... ecco, mi auguro di non innamorarmi più. Anche se adesso c’è un tipo: non è italiano, si chiama Carlos, mi stuzzica...».

Ci è ricascato. Giovane, vero?

«Certo, quelli della mia età son tutti morti! Ma ormai ho il terrore che i ragazzi si inna- morino di me perché vogliono l’eredità...». Un’eredità da far perdere la testa? «Mah! Chissà! Magari sono solo debiti».

