manuela arcuri

Estratto dell'articolo di Emilia Costantini per il “Corriere della Sera”

«Quando seppi che ero stata inserita nella classifica delle 10 donne più belle del mondo, dalla rivista statunitense People , non ci volevo credere — racconta ancora stupita Manuela Arcuri —. Avevo poco più di 20 anni e quell’episodio è stato il fiore all’occhiello della mia carriera». Carriera che ora la vede tornare da protagonista sul grande schermo con il film Tradita , in sala nel 2025, tratto dal romanzo di Maria Carboni, con la regia di Gabriele Altobelli e un cast internazionale: oltre a Giancarlo Giannini, Monica Guerritore, Angela Molina, due divi sex symbol, William Levy e Fernando Lindez.

manuela arcuri

[…] Torniamo alla carriera, ha iniziato a 15 anni come modella e ha anche posato nuda per riviste e calendari.

«Erano dei nudi artistici. In quegli anni farsi fotografare senza veli era un traguardo ed è servito a lanciarmi. Però ho anche frequentato l’Accademia teatrale Pietro Scharoff e a 17 anni sono stata scelta, in un piccolo ruolo, da Pappi Corsicato per il film Buchi neri ».

Non solo nella classifica delle 10 donne più belle del mondo, ma le è stata addirittura dedicata una statua a Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Che legame aveva con quella cittadina?

statua di manuela arcuri a porto cesareo

«Nessuno. Fu un’idea di Gianni Ippoliti, che invece ha un legame familiare con Porto Cesareo e, con la mia statua, voleva attrarre turismo».

E ha attratto anche molte polemiche. I pescatori locali avevano l’abitudine di toccare le natiche della statua come portafortuna e le mogli reclamarono, chiedendone la rimozione.

«Sì, un’odissea: venne rimossa e poi ricollocata nello stesso posto sul porto, dove si trova tuttora. Una questione complessa, ma sono onorata di avere, ancora in vita, una statua a me dedicata».

gabriel garko con manuela arcuri

[…] La relazione con Gabriel Garko, prima che facesse coming out, era vera o studiata a tavolino?

«È stata vera, durata l’ espace d’un matin . In quel periodo mi capitava di essere corteggiata da uomini, ma non capivo se volevano avere una storia con me o interessava loro apparire sui giornali. Ho preso certe mazzate... Poi ho incontrato l’uomo della mia vita: Giovanni Di Gianfrancesco. Oltre al nostro meraviglioso Mattia, vorremmo adottare un bambino». […]

manuela arcuri manuela arcuri (2) manuela arcuri (3) manuela arcuri manuela arcuri (3) MANUELA ARCURI manuela arcuri manuela arcuri manuela arcuri manuela arcuri halloween manuela arcuri manuela arcuri con la statua a porto cesareo manuela arcuri manuela arcuri manuela arcuri foto di bacco (1) MANUELA ARCURI A VERISSIMO gabriel garko manuela arcuri gabriel garko manuela arcuri manuela arcuri giorgio panariello bagnomaria manuela arcuri in giovanna la pazza manuela arcuri non si ruba a casa dei ladri manuela arcuri teste di cocco 3 manuela arcuri shi yang shi in domina 2 manuela arcuri teste di cocco 2 manuela arcuri manuela arcuri in domina 9 manuela arcuri manuela arcuri 1 manuela arcuri 4 manuela arcuri in domina 11 manuela arcuri manuela arcuri foto di bacco (2) manuela arcuri in domina 2 manuela arcuri in domina 6 manuela arcuri in domina 8 manuela arcuri shi yang shi in domina 1 manuela arcuri (4)