Estratto dell'articolo di Simona Marchetti per www.corriere.it

[…] È una Emma Marrone senza filtri e senza inganni quella che si racconta in una video intervista a GQ, nella quale ha parlato davvero di tutto, persino di vibratori. «Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico». […]

Tornando seria, la Marrone ha poi affrontato un argomento che le sta a cuore da sempre, ovvero le critiche degli hater sul suo aspetto fisico. «[…]Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, […] Conosco troppe persone che sono finite male ed è per loro, per le loro famiglie, che non smetterò mai di rispondere a questi odiatori seriali».

Davanti a tanta cattiveria social, l’unica soluzione è reagire e la Marrone non è certo il tipo che sta zitta. «A me puoi dire tutto, che sono brutta, che sono grassa, che ho la pancia, che ho le gambe grosse, non me ne frega niente - ha detto senza tanti giri di parole la cantante -. Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio.

Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti».

