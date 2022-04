Estratto dell’articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

Corrado Guzzanti è tornato a sorridere e a farci molto ridere. Reduce dal successo di Lol, è in sala in versione narcotrafficante colombiano, iracondo e dal machete facile, nel film Gli idoli delle donne, con Lillo e Greg.

«Sono partito dalla voce, poi ho riscritto e improvvisato le battute. Papa Bergoglio è stato il modello per timbro e ritmo. Mi è molto simpatico, più del suo predecessore Ratzinger, che avevo pure ritratto. Questa attrazione per i papi è da affrontare in analisi».

Guardando il film, la sensazione è che si sia mosso con libertà, la voglia di ridere dei ragazzini. È sempre stato così? O invece l'entusiasmo era calato e ora è tornato?

«La seconda che ha detto. Ho avuto anni più faticosi e ora ho ripreso a divertirmi, a buttarmi nelle cose con meno puzza sotto il naso. Mi diverto a realizzare lavori miei, ma anche a fare l'attore in progetti di altri. È un bel mestiere».

Nella sua bio su Wikipedia si legge più volte "genio della comicità".

«La parola genio si usa con troppa disinvoltura. Quando devi parlare di Einstein che dici? Mi fa ridere ancor di più quando mi chiamano maestro. È un appellativo che si dà, di solito, ai vecchi e non mi sento ancora così».

La venerazione dei fan è diventata un ostacolo?

«Forse sì. Considero una parte del mio lavoro fatta in gioventù molto bella, la guardo con piacere ma senza nostalgia. La considero conclusa. Con la rete succede, e mi fa piacere, che i giovani ti scoprano. Vuol dire che alcune cose sono ancora vive e vengono rievocate. A volte viene voglia di riprenderle, magari a teatro, ma oggi sono attratto da cose diverse.

Per anni ho fatto solo quelle, mi sono privato di occasioni in cui provarci, concentrato soltanto sulla mia produzione. Ho fatto quasi zero cinema e altre esperienze che adesso mi sembrano importanti».

Già nel 1998 scrisse il copione di "Millenovecentonovantadieci". Non diventò un film.

«Come fa a saperlo? Era un road movie strano, l'inseguimento di una rockstar italiana in fuga, pensavo a Loche. Non se ne è fatto nulla».

"Fascisti su Marte" fu a Venezia.

«All'epoca non fu un gran successo, è stato riscoperto con le piattaforme, oggi si capisce anche di più. Nasceva come una microserie rimasta a metà che finimmo nel 2003, girando la domenica, in amicizia, nelle cave, con i vestiti pesanti. Alla Mostra portammo un work in progress».

Le serie le guarda? Narcos?

«Non ho nessun fascino per il crimine e i criminali. Ho iniziato Gomorra, scritta e girata meravigliosamente, ma mi rifiuto di entrare nei personaggi. L'impulso è dire: "Chiamate la polizia, arrestiamoli».

Lei ne prepara una.

«Sì, scrivo una serie comica. Poi vorrei girare un film da regista e ho diversi romanzi mollati che spero vedano la luce prima di rimbecillire del tutto. Raccolgo materiali titanici, con idee, battute, pezzi di canzoni, note tipo "ricorda il detersivo". Ogni tanto faccio le pulizie pasquali».

Scrivendo ride?

«Sì, sono il primo spettatore delle mie cose. Poi non amo rivedermi. Quando vanno in onda i miei lavori, li evito».

Non ha visto Lol?

«No, anche se mi hanno mandato tanti pezzetti. Un giorno con una bottiglia di vino me lo vedo tutto. Mi dicono di cose che non ricordo di aver detto e fatto. È una maratona pazzesca, c'è una parte su cui non hai controllo».

