"UN ONORE AVER LAVORATO CON CHECCO, UOMO GENIALE ED ELEGANTE" - L'ATTRICE E PREMIO OSCAR HELEN MIRREN SBARELLA PER ZALONE: "ENTUSIASTA CHE IL MIO AMICO E AMMIRATO COLLEGA MI ABBIA CHIESTO DI COMPARIRE NEL FILMATO PER PROMUOVERE IL VACCINO. SONO MOLTO FELICE CHE CI SIA STATA UNA RISPOSTA COSÌ FORTE AL NOSTRO LAVORO INSIEME" - LA CLIP DELLA CANZONE "LA VACINADA" È AMBIENTATA IN PUGLIA E MOSTRA L'IMPROBABILE COPPIA DANZARE AL RITMO DI BACHATA… - VIDEO

Da www.baritoday.it

Helen Mirren con checco zalone

"Sono stata entusiasta che il mio amico e ammirato collega, Checco Zalone, mi abbia chiesto di comparire insieme a lui in un video per promuovere l'assunzione del vaccino. Lavorare con un uomo di tale eleganza e genialità è davvero un onore e sono molto felice che ci sia stata una risposta così forte al nostro lavoro insieme": sono le parole dell'attrice premio Oscar Helen Mirren sulla fortunata collaborazione con l'attore e regista barese per il video de 'La Vacinada', il nuovo brano di Zalone diventato un vero e proprio tormentone delle ultime settimane. Lo riporta l'agenzia Dire.

Helen Mirren e checco zalone

"La Vacinada" è stata lanciata sui social il 30 aprile scorso: il video è ambientato in Puglia e mostra Zalone e Mirren danzare al ritmo di bachata tra le campagne e le masserie del Salento per un messaggio di sensibilizzazione verso la campagna vaccinale per sconfiggere il Covid-19.

