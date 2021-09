22 set 2021 20:01

"LE PAROLE DELLA PALOMBELLI SONO SBAGLIATE E INGIUSTE" - ANCHE LILLI GRUBER SI AGGIUNGE ALLA MITRAGLIATA DI CRITICHE CONTRO LE FRASI SUI FEMMINICIDI: "CI SONO I CARNEFICI E LE VITTIME E NON POSSONO ESSERE CONFUSI. USARE LA VIOLENZA È UN REATO ANCHE SE NON SEMPRE DENUNCIATO E PERSEGUITO COME DOVREBBE ESSERE. NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LE RELAZIONI AFFETTIVE. MAI LA VIOLENZA PUÒ ESSERE TOLLERATA”