LIAM PAYNE

Estratto dell'articolo di Luca Guarneri per www.ilfattoquotidiano.it

Solamente un mese fa Liam Payne, ex membro dei One Direction, era stato costretto ad annullare il suo tour in Sud America a causa di una forte infezione ai reni. Il cantante aveva comunicato questa decisione obbligata attraverso un post sul suo profilo Instagram […]

LIAM PAYNE

Dopo un periodo di riposo forzato e il via libera dei medici Payne ha così deciso di raggiungere il nostro Paese per qualche giorno di vacanza. La popstar ha scelto come meta tutta italiana il Lago di Como per festeggiare il primo anniversario insieme alla fidanzata Kate Cassidy. Durante la luna romantica però è accaduto ciò che artista e fan pensavano finalmente di essersi lasciati definitivamente alle spalle.

LIAM PAYNE E LA COMPAGNA

Come svela in esclusiva una fonte al The Sun, Liam dopo aver accusato un dolore lancinante ai reni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino: “La star degli One Direction è stata portata d’urgenza in ospedale con un dolore lancinante ai reni. Il cantante si è sentito molto male durante un viaggio sul Lago di Como in Italia con la fidanzata Kate Cassidy. I medici stanno indagando sul problema del giovane. Il ragazzo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso in ambulanza prima di essere ricoverato in un reparto ospedaliero per cure di emergenza, dove rimarrà almeno per diversi giorni”.

LIAM PAYNE LIAM PAYNE E LA COMPAGNA

