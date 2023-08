"PENSO CHE LA GUERRA IN UCRAINA SIA UN TENTATIVO DI INDEBOLIRE LA RUSSIA" - ANCHE SUSAN SARANDON È UNA "PACI-FINTA"! L'ATTRICE HA PARLATO DEL CONFLITTO AL MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL DI CATANZARO: "CREDO CHE LA GUERRA SIA INIZIATA MOLTO PRIMA, CON LA VIOLAZIONE DEGLI ACCORDI DI MINSK. LA MIA SENSAZIONE È CHE LA NATO SIA FUORI CONTROLLO" - ORA È PRONTA A CANDIDARSI CON IL MOVIMENTO 5 STELLE BY PEPPINIELLO CONTE

Da www.corriere.it

susan sarandon 6

«Io sono contro qualsiasi guerra, credo che la guerra per procura in Ucraina sia iniziata molto prima, con la violazione degli accordi di Minsk. La mia sensazione è che la Nato sia fuori controllo, la Nato dovrebbe iniziare a parlare di diplomazia e l’avrebbe dovuto fare già mesi fa quando gli Stati Uniti rifiutarono un avvio dei negoziati». Così la star statunitense e militante pacifista ed ambientalista Susan Sarandon, premiata con la Colonna d’Oro alla Carriera al Magna Graecia Film Festival, in conferenza stampa.

susan sarandon

«Credo che la guerra non riguardi l'Ucraina ma riguardi la Russia, è un tentativo di indebolire la Russia per i suoi rapporti con la Cina - sottolinea l'attrice -. Il mio cuore è terribilmente spezzato e sofferente nell'assistere alle devastazioni e alle morti che si stanno verificando sia in Ucraina che in Russia. Bisogna iniziare a lavorare con la diplomazia per cercare di porre fine a questa guerra, fine che di certo non si può ottenere utilizzando le bombe al grappolo che sono contro le convenzioni di Ginevra», conclude la star di «Thelma e Loiuse» tra gli applausi del pubblico in sala.

susan sarandon 4 SUSAN SARANDON SUSAN SARANDON 2 SUSAN SARANDON A VENEZIA SUSAN SARANDON A VENEZIA 2 susan sarandon SUSAN SARANDON SUSAN SARANDON susan sarandon ph adolfo franzo' 2 susan sarandon 5