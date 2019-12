"PERCHE' NON ANDRO’ A VEDERE IL FILM DI ZALONE" – ALESSANDRA MAMMI’, MOGLIE DI MARCO GIUSTI, SUL CASO DELLA CANZONE 'IMMIGRATO': "QUEL CHE MI HA PIÙ IRRITATO NON È IL LEGITTIMO SOSPETTO DI VEDERE UN SPOT RAZZISTA MA LA CERTEZZA DI ESSERE DI FRONTE A UN MESSAGGIO SESSISTA. MA L’AVETE VISTA LA MOGLIE (BIANCA TRADITRICE) CHE OCCHIEGGIA ALLA VIRILE PRESTANZA DEL NERO? FA RIDERE, DICE IL MARITO (MIO). QUESTA NON È SATIRA MA BRUTALE MASCHILISMO" – VIDEO

Lettera di Alessandra Mammì a Dagospia

Caro Dago, in effetti Zalone è divisivo, persino in famiglia.

checco zalone video immigrato

E per non rovinarmi la domenica a discutere con il mio Giusti marito preferisco intervenire nel “dibbbattitto” per dirti che a mio parere quello spot “Immigrato” non è per niente politicamente scorretto. Correttissimo invece basta spostare il punto di vista e registrare il plauso e l’applauso che arriva da i salviniani cronisti e opinionisti del “Secolo d’Italia” del “Giornale” e della “Verità” tutti pronti a sbeffeggiare il perbenismo di benpensanti e radical chic di sinistra, tipo me.

Gente ancora ancorata a desueti principi di rispetto per l'altro , la quale pensa che è inutile girarci intorno, e citare filosofi in difesa della satira: il canto di Zalone sgorga dai petti della destra italiana e non c’è nessuna ambiguità, né umoristico sarcasmo. Il video è quello che vedi. Un immigrato pulcinella che cerca di vivere a sbafo e un italiano di classe media impoverita costretto alla convivenza forzata che non riesce a difendersi.

marco giusti alessandra mammi foto di bacco

Ma quel che mi ha più irritato confesso, non il legittimo sospetto di vedere un spot razzista ma la certezza di essere di fronte a un messaggio sessista di cui non parla nessuno. Ma l’avete vista la moglie ( bianca traditrice) che occhieggia alla virile prestanza del nero?

checco zalone video immigrato

E l’equazione attenti a questi che rubano il soldo, il divano e poi la moglie?

marco giusti alessandra mammi

Fa ridere, dice il marito (mio). Beh a me non fa per niente ridere il fatto che siamo ancora lì a parlar di mogli e di divani che si possono occupare o rubare.

Questa non è satira , ma brutale maschilismo tanto duro a morire che nel “dibbbattitto” tra tante voci ( maschili) nessuno ha spezzato una lancia nei confronti di quella povera donna.

ZALONE

Per cui poco importa se tra il primo gennaio e la Befana, grazie al divisivo spot, il nuovo film di Zalone farà 40, 50, 60 milioni di euro, i miei 7 o 8 di sicuro non le avrà.

Finché almeno non mi chiede scusa, a nome di tutte le donne. Bianche e nere.

TESTO ''IMMIGRATO''

All’uscita del supermercato

Ti ho incontrato

(“il carrello lo porto io”)

Al distributore di benzina

(“metto io, metto io”)

Monetina

Al semaforo sul parabrezza

C’è una mano nera con la pezza

E ritrovo quel tuo sguardo malandrino che mi dici

“C’ha due euro per panino!”

Immigrato

Quanti spiccioli ti avrò già dato

Immigrato

Mi prosciughi tutto il fatturato

Poi la sera la sorpresa a casa

Al mio ritorno

Ti ritrovo senza permesso nel soggiorno

Ma mia moglie non è spaventata

Anzi

checco zalone video immigrato

Sembra molto rilassata

E ritrovo quel suo sguardo malandrino

Che faceva quando…

Quella roba lì

La faceva…

Immigrato

Sembra proprio che ti sei integrato

Immigrato

Favorisci pure l’altro lato

Immigrato

Ora dimmi perché mi hai puntato

Potevi andar dal mio vicino pakistano

O a quel rumeno in subaffitto al terzo piano

Ma hai scelto me

Il mio deretano

Dimmi perché

Perché, perché perché perché?

Prima l’italiano!

Immigrato

Chi ha lasciato il porto spalancato?

Immigrato

Ma non ti avevano rimpatriato?

Immigrato

Immigrato

CHECCO ZALONE TOLO TOLO Mammi alessandra mammi e marco giusti mammi e giusti alessandra mammi e marco giusti CHECCO ZALONE TOLO TOLO