"PESTIVAL"! CI VOLEVA L'AMADEUS BIS PER RIPORTARE SANREMO SOTTO I 10 MILIONI DI SPETTATORI COME NEL 2008 (BAUDO-CHIAMBRETTI) – MOLENDINI: "UN FESTIVALONE IMBALSAMATO TRA LE LACRIME FINTE DI ACHILLE LAURO, IBRA STATUA DI SALE, LE GAG FUORI MISURA COME QUELLA SUL BACIO (MA CHE C'AZZECCAVA) DELLA DECORATIVA MATILDA DE ANGELIS. A PESARE CI SONO LE CANZONI MEDIOCRI. PERFINO IL DUO AMADEUS-FIORELLO…" - VIDEO

Marco Molendini per Dagospia

Sorpresa, il Festival del tutti a casa per forza perde i pezzi. Un milione e settecentomila (circa) spettatori in meno rispetto a un anno fa, quando l'attesa era di un pienone dettato dalla disperazione e dalla costrizione virale. Insomma, ci si aspettava un plebiscito e invece no, con un calo ancora più netto in termini di share, quasi il 9 per cento.

Alla fine a seguire il Festivalone sono stati poco più di 8 milioni di volenterosi, riportando la platea alle dimensioni del 2008 (con duo Baudo-Chiambretti): da allora sono passati due Bonolis, Antonella Clerici, due Morandi, un Fazio, tre Conti i due Baglioni oltre a Amadeus 1 tutti sopra i 10 milioni.

Per dirla con Riccardo Cocciante se (non) stiamo insieme ci sarà un perché. In questo caso ce ne sono più di uno e, quei perchè, l'Amadeus 2 rischia di portarseli appresso anche nelle prossime quattro serate. A cominciare dal suono falso come quello degli applausi da studio (stile sitcom americana) che è risuonato lungo prima estenuante maratona, una colonna sonora che invece che alleviare il senso di smarrimento del Festival privato del suo pubblico rumoroso, ne ha accentuato il carattere di Festival dimezzato.

Un Festival in zona rossa, un Festival imbalsamato dove si fanno le sedute spiritiche con le poltrone vuote, dove a dominare sono le lacrime finte di Achille Lauro, i lustrini esagerati e i travestimenti che prendono il posto delle canzoni, il colosso Ibrahimovic in modalità statua di sale, le gag fuori misura come quella sul bacio (ma che c'azzeccava) della comunque decorativa Matilda De Angelis. Ma non finisce qua.

A pesare ci sono le canzoni oggettivamente mediocri (anche se questa non è una novità), il cast che ha insistito nel puntare su personaggi dal breve curriculum e scarsamente noti al grande pubblico. Perfino il duo Amadeus-Fiorello, con Rosario arzillo e disponibilissimo come sempre, a distanza di un anno fa l'effetto della replica, senza contare che con il virus e la reclusione forzata questi dodici mesi sono volati velocissimi (sembra che dallo scorso Sanremo siano passate poche settimane).

Mettiamoci poi che la costrizione a casa ha spinto anche i più incalliti aficionados della tv generalista a trovare nuove soluzioni, cercando la scappatoia delle piattaforme per fare a meno della pappa servita dai palinsesti imbalsamati dei soliti network (e tutta la tv tradizionale ha sofferto l'effetto covid).

Detto questo gli ascolti di Sanremo restano stratosferici con gli 8 milioni e 363 mila spettatori, il 43,6 di share. Ma con una significativa flessione rispetto al 2020, sensibile sul numero di spettatori (che erano stati 10 milioni e 58 mila) ma molto più accentuata sullo share, il 52,2 un anno fa, anche rispetto al 2019 di baglioniana memoria (il 49,5).

