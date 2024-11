"PIPPAVO PER DIMAGRIRE E PER NON MANGIARE". LA RICONOSCETE? LA SCIO'GIRL RICORDA GLI ANNI DA MODELLA: “PER OTTO ANNI HO MANTENUTO DEI RITMI INFERNALI. NON DORMIVO QUASI MAI. PERÒ VIAGGIAVO IN PRIMA CLASSE E GUADAGNAVO VENTI MILIONI DI LIRE PER SFILARE TRE MINUTI. DALLA COCAINA NE SONO USCITA DOPO LA MODA. L'ALCOL MI HA FREGATO LA VITA. MI FACEVO TRE BOTTIGLIE DI VINO DA SOLA OGNI GIORNO. ALCOLISTA, PURTROPPO, RIMANI PER SEMPRE". DI CHI SI TRATTA?

Da gazzetta.it

È sempre stata molto sportiva e questo le ha permesso di restare in forma anche in periodi molto difficili della sua vita: Fernanda Lessa ha 47 anni e si mostra molto più serena di quanto fosse anni fa, quando ancora calcava le passerelle ed era richiestissima per le copertine dei più famosi magazine di moda.

Fernanda Lessa qualche anno fa ha raccontato di aver sofferto in passato di dipendenze da droga e alcol. A Chi, nel 2019, infatti, ha spiegato: "La moda? La odio. Pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Per otto anni ho mantenuto dei ritmi infernali. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti". Poi ha continuato: "Dalla cocaina ne sono uscita dopo la moda.

L'alcol mi ha fregato la vita. Mi facevo tre bottiglie di vino da sola ogni giorno. Alcolista, purtroppo, rimani per sempre". A salvarla è stata l'amore per le sue figlie. Infatti è riuscita ad andare in rehab quando è nata la sua prima figlia, Ira Marie, avuta da Davide Dileo, il tastierista dei Subsonica noto anche come Boosta, con il quale ha avuto una lunga relazione. In seguito, sempre con Dileo, è arrivata anche la secondogenita Lua Clara. Fernanda Lessa aveva avuto una gravidanza anche mentre era fidanzata con Vittorio Mango, ma il bimbo, chiamato Joaquin, a causa di una malformazione cardiaca è morto dopo una sola settimana di vita e lei adesso lo chiama "il mio angioletto".

Un paio di anni fa Fernanda Lessa ha spiegato qual è stata la svolta per restare in forma faticando di meno. Condividendo una splendida foto in bikini ha scritto: "Da quando ho smesso di usare il lattosio il mio corpo è cambiato. Faccio metà del tempo di corsa e palestra e ho un risultato migliore secondo me. Non vendo prodotti dimagranti 'miracolosi', condivido la mia esperienza di 45 anni di vita, 3 figli, per un benessere senza andare dal chirurgo".

Fernanda Lessa si è sempre allenata, seguita da personal trainer, sia quando faceva la modella, sia oggi, e infatti il suo fisico in bikini è sempre meraviglioso. È costantemente in movimento non solo perché va in palestra, ma perché anche nel tempo libero le piace fare escursioni e lunghe passeggiate nella natura con i suoi cani, ama nuotare al mare, giocare a golf e correre sulla spiaggia. Da brava brasiliana segue il calcio e famiglia e amici l'hanno portata a tifare per il Milan.

Fernanda Lessa è sposata dal 14 aprile 2017 con l'imprenditore e fotografo Luca Zocchi e grazie alla sua vicinanza ha definitivamente superato il problema della dipendenza dall'alcol e ha trovato una grande serenità. Proprio il marito è autore di alcuni degli scatti più belli di cui Fernanda è protagonista sulla sua pagina Instagram.

