"PIÙ CATTIVO E PIÙ ASSETATO DI SANGUE CHE MAI", ‘’SUCCESSION’’ CONTINUERÀ! - L’ESPLOSIVO DRAMMA DELLA FAMIGLIA ROY, CREATO DA JESSE ARMSTRONG, RACCONTA LE SCIOCCANTI ED EMOZIONANTI LOTTE DI POTERE TRA GLI EREDI DI UNA MULTINAZIONALE DI MEDIA, CHE A TUTTI HA FATTO VENIRE IN MENTE LE TRIBOLAZIONI DELLA FAMIGLIA MURDOCH - ELOGIATO ALL'UNANIMITÀ DALLA CRITICA, È DIVENTATO LA SERIE DI MAGGIOR SUCCESSO DI HBO. IMPERDIBILE SU SKY! - VIDEO

Estratto dal Daily Mail

brian cox succession

L’esplosivo dramma della famiglia Roy continuerà. Creato da Jesse Armstrong, ’Succession’ racconta le bombastiche ed emozionanti lotte di potere tra gli eredi di una società multinazionale di media, che a molti ha fatto venire in mente le tribolazioni della famiglia Murdoch.

jeremy strong sarah snook succession

Il vicepresidente esecutivo della programmazione della HBO Francesca Orsi ha confermato una quarta stagione: "’Succession’ ha continuato a superare le nostre più rosee aspettative, portandoci più a fondo nel cuore della famiglia Roy con indelebile spirito, umanità e precisione”.

francesca orsi

La rete via cavo ha rivelato di aver raggiunto il massimo storico nel numero di spettatori di ‘Succession’ a settembre, con la premiere della terza stagione che ha segnato anche un nuovo massimo giornaliero. Non sarà certamente una sorpresa per i fan attualmente affascinati dalla terza stagione, che è stata elogiata all'unanimità dalla critica.

succession

Nel Regno Unito, The Times ha distribuito ben cinque stelle e ha insistito sul fatto che il ritorno è "emozionante" dopo il "culmine elettrizzante" della scorsa stagione: “L'arma più grande di “Succession” è sempre stato il suo dialogo scioccante e lo scrittore Jesse Armstrong innalza le aspettative degli spettatori alle stelle e le soddisfa triplicando i suoi punti di forza....”

jeremy strong sarah snook succession kieran culkin

Negli Stati Uniti, Rolling Stone ha rilasciato quattro stelle e ha dichiarato che lo spettacolo è "più grande, più cattivo e più assetato di sangue che mai" nella sua terza stagione sullo schermo.

Mentre alcuni programmi TV hanno fatto riferimento a Covid-19 nelle trame, il creatore Jesse Armstrong ha scritto l'ultima stagione prima del blocco e ha deciso di non modificare le sceneggiature per riflettere il clima attuale.

In un profilo per ‘’Vulture’’, Sarah Snook - che interpreta Shiv Roy - ha fornito un contesto riguardo alla decisione, dicendo: "Queste sono persone davvero ricche. E sfortunatamente, nessuna delle persone veramente ricche del mondo sarebbe stata colpita dalla pandemia.'

succession

Tuttavia, il cast è stato sicuramente colpito dalla pandemia. L'attore Mark Blum, che ha interpretato il dirigente della divisione crociere Bill Lockhart nello spettacolo, è morto per complicazioni dovute al Covid-19 nel marzo dello scorso anno.

Lo scrittore britannico Jesse Armstrong, 50 anni, con ‘’Succession’’ ha vinto un Emmy per lo per due anni consecutivi, oltre a una sfilza di altri premi, ha visto il valore della sua azienda personale salire in due anni a 9 milioni di sterline,.

brian cox succession. succession 3. succession 3 jesse armstrong creatore di succession premiato agli emmy brian cox succession. succession 3 brian cox succession brian cox logan roy in succession jesse armstrong creatore di succession premiato agli emmy 1 succession. jeremy strong kieran culkin sarah snook succession succession 3 jeremy strong succession succession 3