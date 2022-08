"POSSO SEMBRA' L'ITALIANO SUPERFIGO, CHE PIACE A TUTTE, MA RESTO UN 'BELLO DI MAMMA'" - DAVIDE SANCLIMENTI, IL 27ENNE DI SORA CHE HA VINTO IL REALITY BRITANNICO "LOVE ISLAND" E HA FATTO IMPAZZIRE GLI INGLESI, ANNUNCIA: "RESTO QUA, CI SONO TANTE OPPORTUNITÀ PER CHIUNQUE, A DIFFERENZA DELL'ITALIA. DOPO LA LAUREA A MANCHESTER MI SONO DETTO: RIMPATRIO PER UNO STAGE A 600 EURO? QUI, APPENA LAUREATO, HO TROVATO SUBITO UN LAVORO PER…"

Antonello Guerrera per “la Repubblica”

davide sanclimenti 8

Re Davide da Frosinone. Anzi, da Manchester. «Perché solo qui mi sento a casa. Ma tra un paio di mesi dovrò trasferirmi a Londra. Per il nuovo lavoro». Ossia, fare la star nel Regno Unito. Perché Davide Sanclimenti, 27 anni, nato a Sora, cresciuto a Frosinone, laureato in Economia a L'Aquila, specialistica a Roma, Erasmus a Salford-Manchester per imparare l'inglese «anche perché all'esame di maturità ho copiato», ha appena vinto Love Island .

davide sanclimenti 9

Che in Inghilterra è il reality show più seguito e dove, come da regole del gioco, ha trovato anche il suo amore, ossia l'altra vincitrice e "anima gemella": la 27enne turca Ekin-Su Cülcülolu. «Sono troppo contento: è la mia copia al femminile, stessi interessi, stessa musica, stessi valori della famiglia», dice Davide nella sua prima intervista dopo il trionfo e la fama.

Sanclimenti, 1,7 milioni di follower su Instagram, amabile accento un po' ciociaro, ex contabile al Bridgewater Financial Group, poi manager della discoteca Libertine a Manchester «part-time nei weekend » e infine nel business dei narghilè, è uno dei tre italiani quest' anno che - record - hanno eccezionalmente vinto un reality in Inghilterra. Prima Giuseppe Dell'Anno al culinario The Great British bake off . Poi Giovanni Pernice a Strictly come dancing , progenitore di Ballando con le stelle. Ma Davide ha qualcosa in più.

davide sanclimenti 7

"Stallone italiano" come lo chiamano i tabloid, adone latino, fisico scultoreo, squisito e straordinariamente modesto (ancora non ha un agente «ma da solo non posso fa' tutto, domani firmo!»), secondo il Sunday Times è un personaggio così eccezionale che ha infranto i cliché del maschio italiano oltremanica. Demolendo, per il settimanale, persino il mito del "latin lover" incarnato da Marcello Mastroianni ne La dolce vita di Federico Fellini. E rivelando ciò che invece i dongiovanni italiani in realtà sarebbero: "Belli di mamma!".

davide sanclimenti ekinsu culculoglu 2

È così, Davide?

«Ci hanno preso in pieno. Posso sembra' l'italiano superfigo, che piace a tutte. Ma poi, sotto la scorza, sono una persona molto semplice, umile, "bello di mamma" appunto. Poi, almeno nel mio caso, si può essere latin lover ma a un certo punto ci sono cose più importanti, come i valori della famiglia. I miei si sono separati. Io invece vorrei trovare la donna giusta, per sempre. Ekin lo è».

I suoi di cosa si occupano? Erano contenti della sua partecipazione a "Love Island"?

«Papà è nella Marina Militare, mamma psicologa, poi dopo il divorzio è diventata insegnante per bambini sordomuti. Mia sorella ha appena finito un master in fisica a Milano. Papà non era contento di Love Island : "Trovati un lavoro stabile!", mi diceva. Ma non capiva le opportunità. Mamma invece mi ha rassicurato: "Se credi sia la cosa giusta, falla". Così è stato».

davide sanclimenti ekinsu culculoglu 4

Quando ha deciso di entrare a "Love Island"?

«Non ho fatto io richiesta, non mi sentivo pronto con l'inglese. Ma un sabato sera stavo lavorando in discoteca e mi ferma uno della rete Itv : "Perché non ti candidi? Saresti perfetto". Allora mi son detto: "Sì, mi butto"».

Si aspettava di vincere?

«Una parte di me, sì. Ma sinceramente ho pensato solo a fare amicizie nella "casa" e trovare una donna giusta come Ekin».

davide sanclimenti 3

Forse ha vinto anche per la sua naturalezza e italianità, accento incluso?

«Beh, in Inghilterra un ragazzo così italiano piace sempre. Ma, sì, credo che il mio segreto sia stata la semplicità. Durante il reality show dicevo sempre quello che mi passava per la testa, a differenza dei concorrenti inglesi. E poi, come Ekin, sono sempre stato vero: i britannici si sono rivisti in una coppia normale come noi. I concorrenti invece spesso sono molto più tirati, fake».

davide sanclimenti 12

E ora cosa le piacerebbe fare?

«Ho sempre pensato di fare il modello. Ma ho già molte richieste per la televisione. L'agente con il quale firmerò mi ha detto che posso fa' tutto».

E la finanza?

«Ahahah, per il momento no. Quando ho visto che la "application" a Love Island andava bene, mi sono licenziato».

Ma perché le piace così tanto Manchester?

«Dopo l'Erasmus sono tornato in Italia. Ma dopo due settimane ho detto: "Mamma, mi manca Manchester". Perché qui per me è come stare in una grande famiglia, ho tanti amici, tanti contatti che mi hanno preso subito in simpatia; mi piace la cultura del luogo e le persone sono senza fronzoli. Ma, soprattutto, in Inghilterra ci sono tante opportunità per chiunque, a differenza dell'Italia. Anche per me che non ero nessuno».

davide sanclimenti 11

Pensa mai di tornare in Italia?

«All'inizio, quando mi apprestavo a lavorare, sì. Ma poi mi sono detto: rimpatrio per uno stage a 600 euro? Qui, appena laureato, ho trovato subito un lavoro per 1.500 sterline al mese...».

Le manca l'Italia?

«Covid a parte, non sono nemmeno tre ore di aereo. Certo, a volte vorresti il sole, il caldo e l'estate ma per trovarli puoi anche andare in vacanza. Forse in Italia ci torno da pensionato».

ARTICOLI CORRELATI

davide sanclimenti 1 davide sanclimenti 5 davide sanclimenti ekinsu culculoglu 8 davide sanclimenti 4 davide sanclimenti 10 davide sanclimenti ekinsu culculoglu 7 davide sanclimenti ekinsu culculoglu 5 davide sanclimenti ekinsu culculoglu 6 davide sanclimenti 6 davide sanclimenti 2