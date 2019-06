9 giu 2019 10:21

"PROPOSTE INDECENTI? UNA VOLTA UN PRODUTTORE MI HA OFFERTO UN APPARTAMENTO IN CAMBIO DI..." - LA MODELLA INES TROCCHIA A RADIO2: “SU INSTAGRAM MOLTI UOMINI SI OFFRONO COME SCHIAVI. C'E' CHI VORREBBE COMPRARE SCARPE USATE E CHI MUTANDE. PIU' SONO USATE, PIU' SONO DISPOSTI A PAGARLE. PER STRADA, PERO' SE GLI UOMINI INCONTRANO UNA BELLA DONNA NON CI PROVANO PIÙ…” - GALLERY AL PEPERONCINO