"LA PUNTATA DI ‘REPORT’ VISIONATA IN ANTICIPO A PALAZZO CHIGI? SE FOSSE VERO SAREBBE UNA COSA GRAVISSIMA" – NICOLA FRATOIANNI TUONA CONTRO PAOLO CORSINI, CHE AVREBBE CONTROLLATO LA PUNTATA DI STASERA DELLA TRASMISSIONE DI RANUCCI PER RIFERIRE I CONTENUTI AL GOVERNO: "NON SIAMO L’UNGHERIA DI ORBAN O LA RUSSIA DI PUTIN. È NECESSARIO UN RICAMBIO URGENTE ALLA DIREZIONE APPROFONDIMENTO DELLA RAI, PURE DOPO L’INACCETTABILE INSULTO CONTRO FORMIGLI…" – PALAZZO CHIGI: “NOTIZIA INVENTATA, NESSUNA ANTEPRIMA DI ‘REPORT’”

(ANSA) - "È assurdo che si sia costretti a smentire l'ennesima notizia inventata dalla stampa, segnatamente dal Fatto Quotidiano che oggi ha scritto che Palazzo Chigi sarà informato in anticipo sui contenuti della puntata di Report in onda stasera. Tranquillizziamo l'Usigrai: Report non lo vediamo in onda, figuriamoci in anteprima, e di domenica, a Palazzo Chigi. Ora però ci aspettiamo dall'Usigrai, uno dei sindacati dei giornalisti del servizio pubblico, che crediamo abbia a cuore la credibilità della categoria, chieda conto di questa menzogna scritta da alcuni colleghi della carta stampata". Lo sottolineano fonti di palazzo Chigi.

[…] Stasera intanto andrà in onda anche Report con le nuove rivelazioni sul caso Spano e sul Mic. La puntata è stata fatta vedere in anticipo al direttore degli Approfondimenti Rai Paolo Corsini, finito sotto accusa per aver definito “un infame” il conduttore di Piazzapulita Corrado Formigli.

Ormai far vedere in anticipo le puntate dei programmi Rai registrati è diventata una prassi e in questo caso il motivo sarebbe anche da addebitare al fatto che la trasmissione andrà in onda a urne aperte in Liguria e mostrerà proprio un’inchiesta sul sistema Toti.

Viale Mazzini, insomma, dovrà verificare se sono state violate le regole della par condicio elettorale. Però Corsini non si limiterà a questo: nelle prossime ore, secondo fonti di governo, nelle prossime ore potrebbe informare Palazzo Chigi sui contenuti della trasmissione. Il direttore dell’Approfondimento Rai, in un fuorionda di Piazzapulita, ha definito “la cosa di Report una rottura”.

A palazzo Chigi tra i sospettati sulle fonti di Report è finito l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, parlando col Fatto, la definisce “una gigantesca fake news”. Venerdì l’ex direttore del Tg2 si sarebbe incontrato in gran segreto con Emanuele Merlino, caposegreteria al Mic e braccio destro di Fazzolari, per spiegare che lui non c’entra niente pur avendo buoni rapporti con Ranucci. Una versione a cui i fedelissimi di Meloni credono poco.

3. RAI – GOVERNO - ON. NICOLA FRATOIANNI (AVS): PUNTATA DI REPORT VISIONATA IN ANTICIPO A PALAZZO CHIGI? SE VERO GRAVISSIMO

La puntata di Report visionata in anticipo a Palazzo Chigi? Ha ragione l’Usigrai a chiedere ai vertici l‘azienda chiarezza fino in fondo, perché se fosse vero sarebbe una cosa gravissima per la nostra democrazia. Non siamo l’Ungheria di Orban o la Russia di Putin.

Anche noi aspettiamo parole chiare e nette da parte dei vertici Rai.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

E se fosse davvero avvenuta questa “visione anticipata” - conclude il leader di SI - o se solo qualcuno avesse ipotizzato una simile iniziativa sarebbe una ragione un più, dopo l’inaccettabile insulto contro Formigli, per un ricambio urgente e ormai assolutamente necessario alla direzione approfondimento della Rai.

