LA "PUPA" BARBARA – PER LA D'URSO “LIBERO” PREVEDE UN PROGRAMMA IN PRIMA SERATA: “LA PUPA E IL SECCHIONE” - PIERSILVIO BERLUSCONI TIRA DRITTO. COME DAGO-ANTICIPATO LA STRADA È SEGNATA E IL PIANO È SUL TAVOLO: MAGGIORE SPAZIO AI VOLTI GIORNALISTICI INTERNI, TAGLI AL BUDGET E RIDIMENSIONAMENTO DEI VOLTI DI RETE. PER BARBARELLA E FEDERICA PANICUCCI UNO SPOSTAMENTO NELL'INTRATTENIMENTO O…

Giuseppe Candela per Dagospia

federica panicucci e barbara d'urso 5

Piersilvio Berlusconi tira dritto. Come Dagoanticipato la strada è segnata e il piano è sul tavolo: maggiore spazio ai volti giornalistici interni, tagli al budget e ridimensionamento dei volti di rete. Non a caso durante le strenne (extra large) al mattino su Canale 5 troveremo solo Federico Vecchi e al pomeriggio Simona Branchetti, reduce dalla buona prova a Morning News. Per Federica Panicucci e Barbara D'Urso, come già ribadito più volte, una strada in uscita o uno spostamento nell'intrattenimento.

Ufficialmente le due signore torneranno alla guida delle loro trasmissioni dopo le festività (la Panicucci addirittura dopo Sanremo) ma come detto le manovre continuano: fuori a giugno o anche prima?

federica panicucci e barbara d'urso 6

Il quotidiano Libero anticipa una mossa che si muove proprio nella direzione da noi annunciata: un programma in prime time per Barbara D'Urso. "La Pupa e il Secchione" a febbraio su Italia 1 con la sua conduzione e non della Panicucci, come svelato inizialmente da Tvblog. Probabilmente al martedì e con una formula, aggiungiamo noi, che prevederebbe lo studio. Un titolo in prime con uscita di scena dal daytime? Questa la direzione. A febbraio-marzo o si aspetterà giugno?

"LA PUPA" BARBARA

GABRIELE FAZI per Libero Quotidiano

Esperimento coraggioso o idea folle? Filtra un'indiscrezione dai piani alti di Mediaset: sarà la "nuova" D'urso a condurre la "nuova" Pupa. Nei comitati editoriali del Biscione ormai c'è un mantra: per fare programmi di successo non basta una buona idea e non basta una conduzione top. Il flop, ormai, è sempre dietro l'angolo. Bisogna uscire dal quadrato, quella che "barbaramente" si definisce «zona di conforto».

federica panicucci e barbara d'urso 4

E dicono sia stato Pier Silvio in persona a romperlo quel quadrato, affidando alla d'Urso una missione possibile: reinventare se stessa e fare una crasi tra la "Pupa1" programma gioioso e spensierato e la "Pupa2" programma con dinamiche e racconto in clima reality. Il ragionamento è semplice: la d'Urso ha una tecnica di conduzione top e migliaia di ore di volo, si presta perfettamente a rafforzare Italia 1 sommando a un pubblico tipicamente più giovane un pubblico più familiare abituato al racconto.

E in effetti il progetto dell'Azienda è proprio questo: portare novità su Italia 1, alzare il livello di una rete che non ha problemi di ascolto ma di aderenza all'immagine di rete giovane che oggi però non può più essere confinata ai giovani.

barbara d'urso a scherzi a parte

Ma si apre un primo dubbio: c'è il rischio di togliere pubblico a Canale 5? Sì che c'è, e pare che l'idea per evitarlo sia programmare la Pupa il martedì sera contro le partite di Champions League dell'ammiraglia guardate da un pubblico quasi tutto maschile. E poi il dubbio finale: ma la d'Urso accetterà? A lei questo gioco conviene? I bene informati sono convinti di sì: non ha niente da perdere.

PIERSILVIO BERLUSCONI

Se il gioco riesce, andare in "prestito" su Italia 1 e fare bene sarebbe un ritorno di successo in prime time, con il merito di aver aiutato rete e azienda a dare nuovo smalto a un titolo un po' fiacco (ultima edizione condotta da Andrea Pucci con la maggiorata Francesca Cipriani). Andasse male, nessuno potrebbe farle una colpa e anche i detrattori noterebbero il suo netto cambiamento di stile in genere tailleur, cambiamento che ora a Pomeriggio 5 vedono in pochi. Se sarà un esperimento o un'idea folle lo sapremo a fine febbraio 2022, quando debutterà La Pupona e il Secchione.

le foto di barbara d'urso pubblicate da jimmy ghione Barbara D'Urso barbara d'urso federica panicucci e barbara d'urso 2