13 nov 2022 17:20

"QUANDO HO SENTITO DEI SOLDI, SONO SCOPPIATA IN LACRIME...” – L’ATTRICE KATE WINSLET HA DONATO 17MILA STERLINE ALLA MAMMA SCOZZESE DI UNA RAGAZZA CHE NECESSITA UN SUPPORTO COSTANTE PER RIMANERE IN VITA – CON IL CARO BOLLETTE LA MADRE DELLA RAGAZZA NON SAPEVA COME FARE PER ABBATTERE I COSTI DELL’ELETTRICITÀ – MA IN ITALIA È PREVISTO UN BONUS PER CHI HA QUESTE DIFFICOLTÀ OPPURE PER MANTENERE UNA PERSONA DISABILE BISOGNA ESSERE RICCHI?