Estratto dell'articolo di Paolo Di Paolo per "La Repubblica"

Tema: la “temptationislandizzazione” della nostra vita. Svolgimento: la fortunatissima trasmissione di Canale 5 ideata (ma opportunamente non condotta) da Maria De Filippi – coppie in crisi che provano a verificare la propensione al tradimento – è diventata una dimensione dello spirito, anzi: dello spirito dei tempi. Fornendo diversi spin off dal vero: dopo il caso Sangiuliano-Boccia, con gli ultimi succulenti, sordidi, umani troppo umani dettagli, ecco a voi il caso Tony Effe-Fedez.

Quest’ultimo, per via di questioni extramusicali, è noto ai più; il primo è notissimo a chi segue la nuova scena rap/trap: ruvido trentenne romano, membro fino a qualche anno fa del collettivo Dark Polo Gang. Effe, da solista, ha azzeccato il brano estivo “Sesso e samba”. Fedez, da single, sta in una fase di smania e di stizza.

Più del solito: il temperamento è noto, la sua vocazione alla lite con tutti – amici, soci in affari – lo è altrettanto. E infatti la vicenda che sui social è diventata esplosiva va rubricata sotto l’etichetta “dissing”. Specialità semi-canora che, in area rap e hip-hop, si manifesta in una sequela di insulti ritmati rivolti ai colleghi. [...]

Lo stesso dicasi per Tony Effe e Fedez, che hanno cominciato a beccarsi già qualche mese fa senza musica di sottofondo, rinfacciandosi mancate collaborazioni e non graditi scambi di coppia: Effe con Chiara Ferragni? «Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi». Fedez con la ex di Effe Taylor Mega? Vai a capire e a sapere. Fatto è che a un certo punto, tecnicamente da un paio di giorni, hanno cominciato a insultarsi attraverso le canzoni. Canzoni, sia detto senza rischio di smentita, di una bruttezza disarmante.

Il Fedez che collaborava con Orietta Berti e pareva ingentilito e allegro è un ricordo lontano. Qua i due fanno a gara a chi è più aggressivo e più crudo, in una maratona di livore che dà vita a versi del tipo: «La tua bevanda sa di piscio». Riferimento a uno sfortunato drink sponsorizzato da Fedez. Che comunque, da par suo, dà all’ex amico del «marcio dentro come i tuoi denti in ceramica ». Ma le frasi toccano vette di sgradevole allusività, di misoginia e sessismo ributtante, in onore a certi codici tradizionali del genere, ma senza coscienza del peso delle parole.

È evidentemente infantiloide il match giocato sulle ingiurie: somiglia a certe demenziali sfide di creatività offensiva fatte da ragazzini. Specchio riflesso. Tuttavia, i due hanno superato i trenta da un po’ e, per quanto possano sentirsi nel solco di colleghi dalla fama planetaria, risultano piuttosto patetici.

Nella pretesa di avere l’ultima parola – Fedez ha reso pubblica la sua nuova risposta rappata ieri a tarda notte – e nella furia con cui tirano in ballo terzi e quarti. Tanto da costringere Ferragni a diverse storie Instagram. Prima per dire: piantatela, o meglio, andate avanti ma almeno lasciate stare i miei figli. Poi per dire: anche dietro una finta canzone romantica può esserci violenza, lasciatemi in pace.

Non è facile credere che si tratti solo di una discutibile trovata pubblicitaria: a voler fare filologia d’autore, il genere a cui ascrivere i testi non è quello della narrativa comico- umoristica, ma il non-genere che nelle vite cosiddette comuni, benché assai frequentato, è quello della crisi di nervi. Verbo intransitivo, gergale: sclerare. Uscire di testa, dando il peggio di sé. Alla luce di questo, comprendo l’insofferenza del lettore che avrebbe preferito non essere informato sulla vicenda. [...]

paolo di paolo