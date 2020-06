"QUESTA È PARTITA!" – SCONTRO EPOCALE A "LIVE NON È LA D’URSO", CON SANDRA MILO CHE ASFALTA ASIA ARGENTO: "CAPISCO CHE UNA POSSA ANDARE CON UN UOMO PER INTERESSE. FORSE L’HO FATTO ANCH’IO. PERÒ DOPO SE HO DISPREZZATO LUI HO DISPREZZATO ANCHE ME STESSA. SE TI HA STUPRATO NON DOVEVI PIÙ LAVORARE CON LUI” – E LA ARGENTO SBROCCA CON TUTTA LA SUA CLASSE: "AH BELLA NON CI HO PIÙ LAVORATO, ME SENTI…?" -VIDEO

Da "www.liberoquotidiano.it"

scontro sandra milo e asia argento 4

Anche Sandra Milo "le canta" ad Asia Argento. A Live Non è la D'Urso si parla ancora di #Metoo e Harvey Weinstein, e la storica musa di Federico Fellini torna sulle accuse di violenza sessuale sollevate dalla Argento contro il produttore. "Capisco che una possa anche andare con un uomo per interesse, perché è un attrice...".

asia argento 1

Asia s'infervora: "Ma non li leggi i giornali?", ma la Milo continua imperterrita: "Qualche volta forse l'ho fatto anch'io, però dopo non ho disprezzato lui, o perlomeno se ho disprezzato lui ho disprezzato anche me stessa".

"A quello che ha fatto è finito, s'è preso 23 anni di carcere", urla la Argento riferendosi a Weinstein, prima di accorgersi che la Milo non riesce a sentire quello che sta dicendo. Dialogo impossibile, in ogni senso, con la Milo che conclude: "Io non mi sarei comportata così, stop".

sandra milo

Ida Di Grazia per "www.leggo.it"

Live non è la D'Urso, Asia Argento contro Sandra Milo: «Vabbè ma questa è partita!». Scontro a sorpresa nell'ultima puntata di Live non è la D'Urso Tra la figlia di Dario Argento e la Milo che ribadisce ancora una volta di non essere d'accordo sulla denuncia contro Weinstein fatta da Asia Argento.

Asia Argento è la protagonista dell'uno contro tutti a Live non è la D'Urso. Nelle sfere contro la figlia di Dario Argento c'è Sandra Milo: «Io ti trovo una donna molto divertente, non trovo che sia coraggioso denunciare uno stupro dopo tanti anni e dopo che altri lo avevano già fatto. Inoltre, se un uomo ti ha stuprato perché ci fai un film insieme?».

scontro sandra milo e asia argento 1

Asia prova a replicare prima pacatamente sottolineando di non aver fatto nessun film con Weinstein dopo lo stupro, ma la Milo va avanti e continua a parlare senza ascolta e allora la Argento sbotta: «A’ bella, non li ho fatti! Qualcuno le può fare un briefing? A’ Sandra, non ci ho più lavorato, me senti? Vabbè questa è partita. Ma non sente?».

