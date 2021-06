14 giu 2021 19:57

"I RAGAZZI? HANNO PERSO LE PAROLE. I GENITORI? VANNO ESPULSI DALLE SCUOLE" – LE RIFLESSIONI ATTUALISSIME DEL FILOSOFO UMBERTO GALIMBERTI ESPRESSE IN UN FORUM NEL 2018 – “AI GENITORI NON INTERESSA QUASI MAI DELLA FORMAZIONE DEI LORO FIGLI, IL LORO SCOPO È LA PROMOZIONE DEL RAGAZZO A COSTO DI FARE UN RICORSO AL TAR. A SCUOLA SI DEVE DIVENTARE UOMINI. NOI RIEMPIAMO LE SCUOLE DI TECNOLOGIA DIGITALE INVECE CHE DI LETTERATURA? E' FOLLE. MENTRE IN ALTRI PAESI I GIOVANI LEGGONO LIBRI, NOI GIOCHIAMO CON IL CELLULARE. OGGI I RAGAZZI CONOSCONO DUECENTO PAROLE, MA COME SI PUÒ FORMULARE UN PENSIERO SE TI MANCANO LE PAROLE?”