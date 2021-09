23 set 2021 19:12

"LA RAGGI INVECE DI FARE IL SINDACO HA FATTO LO ZOOLOGO IN QUESTI ANNI" - GIORGIA MELONI ATTACCA LA SINDACA: "CINGHIALI, TOPI GRANDI COME LABRADOR, GABBIANI ASSASSINI, IN QUESTI ANNI A ROMA ABBIAMO VISTO DI TUTTO" - MASSIMO LOPEZ RIVELA CHE PER POCO NON FINIVA “UNGULATO”: "IERI SERA SONO STATO INSEGUITO DA UN CINGHIALE SOTTO CASA A ROMA. "NON BISOGNA AMMAZZARE I CINGHIALI, FORSE CI SAREBBE QUALCUN ALTRO DA…" - - VIDEO